Pabllo Vittar surpreende fãs em festa de Salvador e bota bumbum pra jogo

A cantora Pablo Vittar impressionou a plateia da festa Batekoo, que aconteceu neste sábado (5), ao sensualizar dançando a música “Descontrolada”, lançada este ano em parceria com a MC Carol. Veja vídeo:

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por pessoas que estavam na festa. Pablo Vittar está em Salvador desde a última sexta-feira (4), quando se apresentou que se apresentou na Micareta Salvador.

A cantora também participou do Fuzuê, evento musical promovido pela Rádio GFM, e falou em entrevista sobre as possibilidades de participar do Carnaval de Salvador.

