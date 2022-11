Paciência é chave para comprar bem na Black Friday

O evento mais esperando do ano por algumas pessoas está chegando: a Black Friday. Muitos consumidores esperam ansiosamente a chegada do mês de novembro para realizar suas compras. Afinal, esse mês traz consigo inúmeras promoções e quedas significativas nos preços dos produtos. Mas você sabia que paciência é a chave para comprar bem na Black Friday? Então, veja aqui algumas dicas para que você possa aproveitar o melhor desse momento.

Geralmente, durante essa hiperpromoção, os smartphones, eletrodomésticos, videogames e diversos outros produtos ficam disponíveis por um valor bem menor que a média. Mas será que isso realmente está dentro das promoções do evento? Pois, veja aqui como comprar os produtos que você deseja sem ser enganado por falsas promoções e fraudes. Afinal, esse é um momento que muitos criminosos aproveitam para aplicar golpes.

Como comprar bem na Black Friday?

Muitas pessoas são atraídas pelos valores dos produtos durante a Black Friday. Afinal, quem não fica animado quando aquele produto tão desejado está disponível por um preço significativamente inferior, não é verdade? Veja abaixo algumas dicas para que você possa comprar bem e aproveitar as promoções:

Observe os valores

Se você deseja realizar compras durante a Black Friday e tem se planejado para isso, é fundamental consultar os preços dos produtos que você deseja comprar cerca de 1 a 2 meses antes da data do evento. Sabe quando você fica “namorando” um produto por algum tempo na internet? Então, isso pode fazer com que você não caia em golpes durante as promoções.

Isso porque muitas lojas não reduzem os preços de seus produtos. Pelo contrário, realizam o anúncio com o valor original e alteram o valor anterior para um valor mais alto. Além disso, algumas lojas realizam o aumento do valor do produto alguns dias antes da data. Dessa forma, ao acrescentar o desconto o valor fica o mesmo.

Compare preços

Pesquisar preços é fundamental nesse momento. Ainda que você considere o valor bom em alguma loja, é importante buscar em outras lojas para verificar se não há um valor ainda mais em conta. Além disso, se o preço está muito baixo, fique em alerta. Realize a pesquisa em outros estabelecimentos para avaliar a média de preços, pois você pode estar diante de um golpe.

Existem alguns sites que filtram os valores dos produtos, disponibilizando os valores em ordem crescente. Assim, você consegue identificar quais lojas estão oferecendo o item por preços mais acessíveis.

Estabeleça uma meta

Durante a Black Friday diversas promoções são disponibilizadas e você perceberá que muitas delas são, de fato, imperdíveis. Mas é preciso tomar muito cuidado nesse momento. Afinal, se você não tiver uma meta e não saber ao certo o que quer comprar, pode realizar compras desnecessárias. Portanto, estabeleça aquilo que você deseja adquirir e coloque em uma ordem de prioridade.

Há frete?

Muitas lojas concedem a seus consumidores a oportunidade de realizarem compras com frete grátis. Especialmente quando o valor do produto é alto. Mas muitas vezes as compras realizadas de forma virtual não ficam do mesmo valor que o anúncio disponibiliza. Pois, ao finalizar a compra, o valor do frete pode ser acrescentado.

Existem algumas lojas que possuem produtos específicos que não possuem valor de frete. Enquanto, outras fazem esse tipo de promoção em algumas épocas do ano. Aliás, há ainda algumas localidades em que a entrega é feita sem a cobrança de frete. Então, sempre coloque o seu CEP e confira se haverá frete ou não.

Utilize cashbacks na Black Friday

Algumas lojas possuem o sistema de cashbacks, cuja função é realizar a fidelização do cliente por meio da oferta de alguns benefícios. Como, por exemplo, efetuar a devolução de uma quantia quando um produto é comprado naquela loja. Esse retorno pode ser em forma de crédito para comprar outros itens ou a devolução de parte do valor.

Sendo assim, além de analisar os preços mais baixos para adquirir seu produto, analise também se a loja em que você fará a sua compra não possui o sistema de recompensas. Como, por exemplo, o cashback.

Além disso, algumas lojas também possuem cupons de desconto. Então, sempre analise se você não possui cupons para inseri-los no momento de finalizar a compra. Desse modo, você pode obter descontos significativos em suas compras.