PAGAMENTO AUXÍLIO BRASIL EM NOVEMBRO: Saiu a lista de beneficiários

O pagamento do Auxílio Brasil em novembro será o penúltimo dentro do valor de R$ 600,00. Com o fim de um benefício de valor elevado se aproximando, vários cidadãos brasileiros com baixa renda que estão cadastrados no CadÚnico ficam se questionando acerca da inclusão dentro do programa. Mas, outros, estão preocupados com os repasses.

Caso se tenha alguma dúvida acerca do pagamento do Auxílio Brasil em novembro, é importante entender a respeito da possibilidade da consulta se seu nome aparece na lista dos contemplados do programa. Como o Notícias Concursos mostrará na matéria de hoje existem alguns meios de verificação disponíveis para cerca de 20,65 milhões de cidadãos beneficiários. Entre esses meios estão:

Pelo app do Auxílio Brasil;

Pelo site ou app do CadÚnico;

Pelos telefones do Ministério da Cidadania ou da CEF (Caixa Econômica Federal).

Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o Auxílio de novembro no R$ 600,00 trata-se apenas da medida temporária. O valor é regido pela PEC de Benefícios, o qual determinou que o pagamento fosse feito em cinco parcelas entre os meses de agosto até dezembro.

Apesar de a promessa de Lula, presidente eleito, foi de manter esse benefício no valor de R$ 600,00 em 2023 também, o programa provavelmente passará por certas mudanças. A intenção é cumprir com uma das suas principais promessas feitas em campanha. Então, o petista já está pensando em meios para voltar com o Bolsa Família ano que vem.

Consulta do pagamento do Auxílio Brasil em novembro

Pelo app do Auxílio Brasil

A consulta pode ser realizada somente com o CPF (Cadastro de Pessoa Física). Antes de qualquer coisa, é necessário baixar o app do programa. Ele está disponível no App Store e no Google Play, disponíveis para os sistemas iOS e Android.

Veja a seguir como realizar essa consulta:

Finalize o download do app do Auxílio Brasil;

Comece o acesso colocando o CPF;

Posteriormente, coloque a senha que desejar e finalize o acesso;

Após acessar o app, na tela principal, clique em consulta dos valores.

Pelo app do CadÚnico

Ademais, é importante informar a necessidade da versão recente do app instalado no aparelho. Posteriormente, basta:

Abra o app do CadÚnico;

No menu opções, clique no ícone “Meus Benefícios”;

Faça login na conta Gov.br;

Na página posterior, serão mostrados os benefícios aos quais o cidadão é elegível. Dá para consultar o Auxílio Brasil; BCP (Benefício de Prestação Continuada) e Auxílio Inclusão.

Pelo telefone

Além das consultas online também há outra alternativa: o telefone. Basta contatar em um dos dois números:

111 – CEF (Central da Caixa Econômica Federal);

121 – Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania.

Cabe ressaltar que, em todos os casos, é essencial informar o CPF para ter qualquer informação. Se quiser saber sobre o pagamento do Auxílio Brasil em novembro ou qualquer outro programa siga os passos que mostramos acima.