Pagamento de 2 salários confirmado em NOVEMBRO para conta dos aposentados

Neste mês de novembro, os cidadãos brasileiros, especialmente os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), terão direito ao recebimento de dois salários mínimos.

Pagamento dos benefícios INSS

Primeiramente, uma parte dos aposentados e pensionistas do INSS terão o pagamento de seus benefícios liberados. No entanto, é importante ressaltar que se trata do grupo de beneficiários que recebem até um salário mínimo.

Os segurados poderão consultar o pagamento de seus benefícios de forma rápida, por meio do Meu INSS, pelo site ou telefone do instituto.

Calendário de pagamento do INSS

A princípio, para identificar a data em que receberá o pagamento, é necessário identificar o dígito final do número de inscrição do benefício. Ao conferir a numeração, lembre-se de desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço).

Confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de novembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro;

24 de novembro; Final 2: 25 de novembro;

25 de novembro; Final 3: 28 de novembro;

28 de novembro; Final 4: 29 de novembro;

29 de novembro; Final 5: 30 de novembro;

30 de novembro; Final 6: 1 de dezembro;

1 de dezembro; Final 7: 2 de dezembro;

2 de dezembro; Final 8: 5 de dezembro;

5 de dezembro; Final 9: 6 de dezembro;

6 de dezembro; Final 0: 7 de dezembro.

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Final 1 e 6: 1 de dezembro;

1 de dezembro; Final 2 e 7: 2 de dezembro;

2 de dezembro; Final 3 e 8: 5 dezembro;

5 dezembro; Final 4 e 9: 6 de dezembro;

6 de dezembro; Final 5 e 0: 7 de dezembro.

Pagamento do 13º salário do INSS

Além do pagamento dos benefícios, o INSS também realizará mais uma rodada do 13º salário para os segurados. No entanto, é importante ressaltar que o benefício será depositado em parcela única e será destinado apenas para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS que iniciaram o recebimento de benefícios da Previdência Social a partir de maio de 2022.

No primeiro semestre de ano, o presidente Jair Bolsonaro optou pela antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Dessa forma, uma grande parte dos brasileiros já receberam o pagamento. Estima-se que cerca de 30,5 milhões de pessoas já receberam o 13º de maneira antecipada, em duas parcelas, entre abril e junho.

Calendário oficial do 13º salário em parcela única

Atualmente, existem dois cronogramas de pagamento, sendo um para quem recebe até 1 salário mínimo, e outro para quem recebe maior que o piso nacional. Confira:

Calendário completo para quem recebe até 1 salário mínimo.

Benefício com final 1: 24 de novembro;

Benefício com final 2: 25 de novembro;

Benefício com final 3: 28 de novembro;

Benefício com final 4: 29 de novembro;

Benefício com final 5: 30 de novembro;

Benefício com final 6: 01 de dezembro;

Benefício com final 7: 02 de dezembro;

Benefício com final 8: 05 de dezembro;

Benefício com final 9: 06 de dezembro;

Benefício com final 0: 07 de dezembro.

Calendário de aposentados e pensionistas que recebem acima de 1 salário mínimo.

Benefício com final 1 e 6: 01 de dezembro;

Benefício com final 2 e 7: 02 de dezembro;

Benefício com final 3 e 8: 05 de dezembro;

Benefício com final 4 e 9: 06 de dezembro;

Benefício com final 5 e 0: 07 de dezembro.