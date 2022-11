Pagamentos na modalidade apresentam alta

Segundo informações disponibilizadas pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) na última quinta-feira (10), as compras feitas por meio do cartão de crédito, débito e pré-pago cresceram 20%. Os dados referem-se ao terceiro trimestre de 2022 e somam R$ 827 bilhões.

A Abecs ainda informou que desde o início do ano até o mês de setembro R$ 2,42 trilhões foram movimentados em pagamentos. Esses números indicam uma alta de 30% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao fazer uma comparação entre as modalidades, o cartão de crédito ganhou destaque, crescendo 25,6%.

“Um dos pontos que levam ao aumento no uso do cartão de crédito é que muitos consumidores estão em processo de bancarização, tendo acesso à crédito, com vantagens como o parcelado sem juros e os benefícios, como cashback, seguros, programas de fidelidade, o que faz com que as pessoas acabem priorizando o cartão de crédito”, disse Rogério Panca, presidente da Abecs.

A associação ainda informou que é possível observar o crescimento da participação de cidades do interior no valor total transacionado pelo cartão de crédito ou débito. Para a Abecs, essa alta é reflexo da expansão financeira e do maior acesso aos meios digitais pela população.

Endividamento com o cartão de crédito

No mês de setembro de 2022 a Abecs constatou que o percentual de uso do cartão de crédito na modalidade de cobrança de juros representou apenas 24,6%. Além disso, as parcelas da utilização de cartões sem juros chegaram a 74,4%.

Já a análise da taxa de inadimplência indica que no mês de setembro o percentual de inadimplência da pessoa física chegou a 5,7%, enquanto que a inadimplência do cartão de crédito foi para 7,3%. Para a Abecs, um dos principais motivos da alta nesse período foi a inflação que acabou diminuindo o poder de compra dos trabalhadores brasileiros.

Número de pagamentos

De acordo com a Abecs, foi registrado no Brasil uma média de 110 milhões de pagamentos com cartão de crédito, débito ou pré-pago por dia durante o terceiro trimestre de 2022. Dentre todas as modalidades, o cartão de crédito foi o mais utilizado, chegando a 4,6 bilhões, ou seja, uma alta de 19,5%.

O cartão de débito foi a segunda modalidade mais utilizada, com 3,8 bilhões, o que indica uma alta de 7,4%. Por fim, o cartão pré-pago apresentou uma alta de 91,8%. Mais informações sobre o número de transações podem ser obtidas no Balanço do setor de meios eletrônicos de pagamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Pagamento por aproximação cai no gosto dos brasileiros

Outro dado analisado pela Abecs foi a quantidade de pagamentos por aproximação feitos no terceiro trimestre de 2022. De acordo com a associação, a tecnologia NFC apresentou uma alta 162% no período, movimentando R$ 150,6 bilhões. Dentre os pagamentos por aproximação, o cartão de crédito também se destaca com R$ 83,5 bilhões (160,5%), seguido pelo cartão de débito.