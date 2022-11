pagamentos serão retomados nesta semana

O governo Bolsonaro, por meio do Ministério da Cidadania, confirmou que os pagamentos do programa Auxílio Brasil serão oficialmente retomados nesta semana. Já na próxima quinta-feira (17), as liberações deverão acontecer para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Na sexta (18), recebem aqueles que possuem o NIS final 2.

Para este mês de novembro, existia a expectativa de antecipação das datas das liberações. O Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, chegou a dizer que realizaria a antecipação. Contudo, ele optou por manter as datas oficiais, que já estavam definidas desde o início do ano. Nada muda no calendário.

Assim, em novembro fica definido que os repasses acontecerão entre os dias 17 e 30 deste mês. O sistema obedece ao mesmo processo de divisão dos grupos pelo número final do NIS. O valor também não muda. Todos os usuários precisam receber, no mínimo, R$ 600 por família, assim como vinha acontecendo desde agosto.

Os R$ 600 pagos pelo Auxílio Brasil estão garantidos ao menos até o próximo mês de dezembro deste ano. Para 2023, ainda há uma série de dúvidas. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda precisa confirmar o que vai fazer para manter o benefício neste patamar.

O Ministério ainda não divulgou a quantidade de usuários que poderão receber o Auxílio Brasil neste mês de novembro. Em outubro, pouco mais de 21 milhões de pessoas receberam o montante. É provável que este número suba mais um pouco, mas ainda falta uma confirmação oficial por parte da pasta.

O calendário

Como dito, os pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de novembro começam no dia 17. Abaixo, você pode conferir o calendário definitivo para os repasses do programa.

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0

Note que o calendário obedece ao mesmo sistema de pagamentos realizados nos 10 últimos dias úteis do mês. Não há repasses programados para os finais de semana e nem para os feriados.

Como movimentar o Auxílio Brasil

Para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil, o cidadão não precisa sair de casa. Basta usar o app do Caixa Tem. Através da aplicação, o indivíduo pode pagar contas, transferir saldos para outros bancos, e até mesmo realizar algumas compras no sistema de débito.

O cidadão também pode sacar o dinheiro através dos novos cartões do Auxílio Brasil, ou ainda dos cartões do antigo Bolsa Família. Basta ir até uma agência da Caixa, ou mesmo uma casa lotérica para pegar o dinheiro em espécie.

Quem ainda não tem o cartão do Auxílio Brasil, pode usar o app do Caixa Tem para gerar uma espécie de código para saque do benefício social.

Para este mês de novembro, não há previsão de pagamentos para o vale-gás nacional. O benefício deverá ser retomado apenas a partir do próximo mês de dezembro.