Palacete das Artes tem programação para o Novembro Negro

Foto: Lázaro Menezes

O Palacete das Artes está com uma programação especial em homenagem a seus 15 anos de história e o Novembro Negro. Até o dia 27 de novembro, o espaço cultural estará oferecendo exposições, sessões de cinema, bem como projetos voltados para yoga e dança.

No calendário preparado pelo Palacete das Artes, todas as terças e quintas do mês, acontecem sessões de cinema com curadoria de Raimundo Chagas, mestre em Cinema e Arquitetura. Com entrada gratuita, o projeto retorna dentro da programação especial de novembro. Diante disso, serão exibidos filmes que abordam questões raciais, música e as raízes africanas do Brasil.

Nos dias 22 e 24 serão exibidos, respectivamente, “Sob a Luz do Luar (Moonlight)” e longa brasileiro, “Pierre Verger, mensageiro entre dois mundos”. No último dia de exibição, 29 de novembro, o filme apresentado será o documentário brasileiro “Eu não sou seu negro”. O longa foi dirigido por Rauol Peck e inspirado na obra de James Baldwin, ensaísta, dramaturgo e crítico social estadunidense.

Outras atividades

Nos dias 26 e 27 de novembro também acontecerão programações especiais. No sábado (26), o neurocientista, escritor e professor doutor (Ufba), Bruno Pitanga, apresentará seu projeto “Meditação, autoconhecimento e neurociências”. O evento acontece das 8h às 11h e interessados devem comprar ingressos no valor de R$60 através do Sympla.

Ainda no sábado, o projeto Trocando Palavras volta a contecer no Palacete das Artes. Cordenado pela jornalista Cleidiana Ramos, haverá um debate sobre “Mídia e antirracismo: experiências e perspectivas”. Além disso, também acontecerá uma troca de livros, seguida de uma apresentação musical da cantora Gab Ferruz

Já no domingo (27), o projeto Domingos Musicais apresentará o show “Quem vem lá sou eu”, do cantor e compositor Roberto Mendes. No repertório estarão os mais recentes lançamentos do artista como “Na base do cabula” e “Catetê”.

