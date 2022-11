Palma (MG) divulga processo seletivo com 43 vagas; salários até R$ 9 mil

A Prefeitura de Palma no estado de Minas Gerais abre matrículas para processo seletivo que tem o objetivo de preencher 43 vagas para contrato imediato, além de oferecer vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Palma – MG chegam até R$ 9 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é o INCP Concursos.

Vagas e salários Palma – MG

A Prefeitura de Palma – MG oferece 43 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Artesão – CAPS I – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – CAPS I – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – EDUCAÇÃO/EJA – 2 vagas;

Cuidador – CAPS I – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – ESF I – Farmacêutico Nicanor Barbosa do Amaral – 6 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – ESF II – Stella Paes de Carvalho – 5 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – ESF III – Professora Rosa Fanni – 5 vagas;

Professor Regente Ensino Básico – Educação/EJA – 2 vagas;

Monitor Educação de Inclusão – Educação – 1 vaga;

Orientador Social – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – CAPS I – 1 vaga;

Técnico do Programa Auxílio Brasil – 1 vaga;

Técnico em Higiene Bucal – CR;

Visitador do Criança Feliz – 3 vagas.

Nível superior

Assistente Social – CAPS I – 1 vaga;

Assistente Social – CRAS – 1 vaga;

Assistente Social – Programa Auxílio Brasil – 1 vaga;

Educador Físico – 2 vagas;

Enfermeiro – CAPS I – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – NASF II – 1 vaga;

Médico – ESF – 2 vagas;

Nutricionista – NASF II – 1 vaga;

Psicólogo – NASF II – 1 vaga;

Psicólogo – CAPS I – 1 vaga;

Psicólogo – CRAS – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Palma – MG variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, oferecem salário de R$ 1.212,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio, os salários variam entre R$ 1.212,00 a R$ 1.750,00 para uma jornada de trabalho que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 1.212,00 a R$ 9.000,00 para uma jornada de trabalho entre 24 a 40 horas semanais.

Inscrições Palma – MG

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Palma – MG devem realizar a inscrição até o dia 05 de dezembro de 2022, diretamente pelo site do INCP Concursos, organizador responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 a R$ 70,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas processo seletivo Palma – MG

O processo seletivo para a Prefeitura de Palma – MG contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Comprovação documental de caráter classificatório apenas para o cargo de agente comunitário.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 15 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela Prefeitura de Palma MG.