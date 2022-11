PALPITES DUPLA SENA == Etapa “MS-VIRADA”

Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!

“Palpites Interativos Midassorte” – DUPLA SENA – Palpite

– regras e controles

Como participar;– Resumo de nossas Regras:

– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Grupo.

– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer o Cadastro.

– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail; Não há contatos com Grupos.

Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.

– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.

– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º, salvo quando existir o pedido de retificação dentro do período.)

– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.

– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e/ou Aplicação bnMidas).

– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.

– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.

– Devem ser enviados na forma correta.

– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.

– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.

Estamos formando ( desde 2016 ) um Grupo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!

IMPORTANTE:

O que os Integrantes do Grupo precisam fazer para que seus PALPITES DUPLA SENA SEJAM VÁLIDOS:

I == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO ( –; –; –; –; –; — )

II == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.

Controle: J.Raimundo

DUPLA SENA Palpites – “Etapa MS – VIRADA”:

BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:

1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!

4º ao 10º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 100 “bnMidas”!

11º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 50 “bnMidas”!

21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!

31º ao 40º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!

41º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 10 “bnMidas”!

Informações Relevantes sobre a resultado da DUPLA SENA e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A DUPLA SENA é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou utilização de bnMidas).

Palpites das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.