PALPITES LOTERIA FEDERAL == Etapa “MS-VIRADA”

•Cadastre-se, seja integrante do Grupo Interativo Midassorte, envie seus Palpites da Loteria Federal!

“Desafio Interativo – Midassorte” – LOTERIA FEDERAL — “Etapa MS – VIRADA ”

( ESSA ETAPA “Etapa MS – VIRADA”- Palpites LOTERIA FEDERAL FOI INICIADA NA EXTRAÇÃO 5698 – 14/09/2022 ) ..

ESSA ETAPA SERÁ FECHADA EM DEZEMBRO – Semana anterior ao Sorteio Especial da MEGA SENA da VIRADA ).

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5698 – – 01º – PRIMEIRA – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 10/09 – SÁBADO— até 18:00 – 14/09 – QUARTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 6 4 3 0 8 — Pontuação do site: 01 ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

Fernando………9 2 0 4 5…… — ponto.

SérgioR……….2 9 6 5 1…… — ponto.

Urias…………1 2 5 7 4…… — ponto.

Wagner………..3 5 7 0 2…… — ponto.

David…………8 1 1 7 2…… — ponto.

FranciscoJP……5 4 2 3 6…… — ponto.

JCerqueira…….1 3 5 6 5…… — ponto.

MarcoA………..4 8 2 6 6…… — ponto.

JPedro………..8 1 8 2 4…….– ponto

Renata………..6 5 2 3 3…….– ponto

ATENÇÃO: 1) Salvo cortesias esporádicas e/ou utilização de bnMidas, o SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES DAS PESSOAS; 2) – OS PALPITES, após postados aqui, TORNAM-SE DE DOMÍNIO PÚBLICO>

==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”

( atenção: …’para participar aqui nos PALPITES, não é necessário adquirir o Bilhete, apenas aconselhamos , se possível, a adquirí-lo, pois, numa dessas, a Sorte surpreende premiando!!!...”)

===ACOMPANHE SEUS PONTOS e CRÉDITOS NA PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO!!!

–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail.

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Palpitar, Jogar sem Gastar e, por quê, não?, Ganhar!!!

att.

J.Raimundo.

“Midassorte é resultado e Resultado é Midassorte”

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5699 – – 02º – SEGUNDA – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 14/09 – QUARTA— até 18:00 – 17/09 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 4 0 5 9 1 — Pontuação do site: …. ponto

Essa é a Extração Especial do Mês…… vale 10 bnMidas para rateio vencedores.

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

Fernando…….2 0 1 4 7…… — ponto.

SérgioR……..5 8 4 7 5…… — ponto.

Urias……….4 0 5 7 1…… — ponto.

Wagner………7 3 0 6 4…… — ponto.

MMadalena……5 1 2 4 2…… — ponto.

ACezar………2 7 4 5 4…… — ponto.

David……….3 6 7 7 1…… — ponto.

FranciscoJP….- 3 2 4 1…… — ponto.

JCerqueira…..1 4 6 5 6…… — ponto.

MarcoA………4 8 2 6 6…… — ponto.

Renata………2 2 6 6 1…….– ponto

JRoberto…….5 3 1 9 8…….– ponto

Manoel………4 5 9 7 6…….– ponto

ATENÇÃO: 1) Salvo cortesias esporádicas e/ou utilização de bnMidas, o SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES DAS PESSOAS; 2) – OS PALPITES, após postados aqui, TORNAM-SE DE DOMÍNIO PÚBLICO>

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5700 – – 03º – TERCEIRA – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 17/09 – SÁBADO— até 18:00 – 21/09 – QUARTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 6 7 4 5 0 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando………2 5 0 4 7…… — ponto.

SérgioR……….9 4 2 9 7…… — ponto.

Urias…………5 4 7 4 8…… — ponto.

Wagner………..2 9 0 9 2…… — ponto.

ACezar………..0 4 5 3 7…… — ponto.

David…………4 6 0 0 2…… — ponto.

FranciscoJP……0 6 0 2 9…… — ponto.

JCerqueira…….1 7 6 7 7…… — ponto.

MarcoA………..4 8 2 6 6…… — ponto.

JPedro………..8 1 8 2 4…….– ponto

===ACOMPANHE SEUS PONTOS e CRÉDITOS NA PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO!!!

–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail.

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Palpitar, Jogar sem Gastar e, por quê, não?, Ganhar!!!

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5701 – – 04º – QUARTA – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 21/09 – QUARTA— até 18:00 – 24/09 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 0 5 2 2 3 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando………2 7 3 5 6…… — ponto.

SérgioR……….6 7 3 9 7 ….. — ponto.

Urias…………0 4 7 6 5…… — ponto.

David…………4 4 7 1 9…… — ponto.

JCerqueira…….1 3 5 6 5…… — ponto.

MarcoA………..4 8 2 6 0…… — ponto.

JPedro………..8 1 8 2 4…… — ponto.

Renata………..4 1 2 0 7…… — ponto.

FranciscoJP……1 1 2 2 8…… — ponto.

==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”

( atenção: …’para participar aqui nos PALPITES, não é necessário adquirir o Bilhete, apenas aconselhamos , se possível, a adquirí-lo, pois, numa dessas, a Sorte surpreende premiando!!!...”)

===ACOMPANHE SEUS PONTOS e CRÉDITOS NA PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO!!!

–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail.

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Palpitar, Jogar sem Gastar e, por quê, não?, Ganhar!!!

att.

J.Raimundo.

“Midassorte é resultado e Resultado é Midassorte”

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5702 – – 05º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 24/09 – SÁBADO— até 18:00 – 28/09 – QUARTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 9 6 1 2 0 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando……….2 5 8 6 7…… — ponto.

SérgioR………. 0 9 2 3 4…… — ponto.

David………….0 2 2 5 8…… — ponto.

JCerqueira……..1 3 5 6 6…… — ponto.

MarcoA…………4 8 2 6 0…… — ponto.

Renata…………2 0 2 7 8…… — ponto.

Manoel…………4 6 1 7 9…… — ponto.

FranciscoJP…….2 2 8 1 2…… — ponto.

MANeves………..1 2 4 1 8…… — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5703 – – 06º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 28/09 – QUARTA— até 18:00 – 01/10 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 2 3 2 5 6 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando………2 5 7 0 4…… — ponto.

SérgioR……… 5 6 8 9 2…… — ponto.

David…………7 4 0 2 3…… — ponto.

FranciscoJP……7 5 3 8 7…… — ponto.

JCerqueira…….1 2 5 6 6…… — ponto.

MarcoA………..4 8 2 6 0…… — ponto.

JPedro………..8 1 8 2 4…… — ponto.

Renata………..5 7 0 8 4…… — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5704 – – 07º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 01/10 – SÁBADO— até 18:00 – 05/10 – QUARTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 8 4 9 6 8 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando……..1 8 4 2 7……… — ponto.

SérgioR…….. 6 3 9 5 4……… — ponto.

Urias………..5 4 7 6 8……… — ponto.

Wagner……….0 6 7 9 0……… — ponto.

David………..6 3 0 3 2……… — ponto.

FranciscoJP…..0 3 4 7 2……… — ponto.

JPedro……….8 1 8 2 4……… — ponto.

Renata……….8 4 1 0 5……… — ponto.

MarcoA……….4 8 2 6 6……… — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5705 – – 08º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 05/10 – QUARTA— até 18:00 – 08/10 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 5 4 6 4 1 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando………1 7 5 0 9………. — ponto.

SérgioR……….8 2 9 3 6………. — ponto.

David…………7 9 1 6 0………. — ponto.

FranciscoJP……6 9 6 7 5………. — ponto.

MarcoA………..4 8 2 6 6………. — ponto.

JPedro………..8 1 8 2 4………. — ponto.

JCerqueira…….1 2 5 6 5………. — ponto.

Renata………..3 4 1 2 5………. — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5706 – – 09º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 08/10 – SÁBADO— até 18:00 – 13/10 – QUINTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 5 8 4 1 8 — Pontuação do site: …. ponto

Pessoas que venceram o Palpite do Site…… …….. bnM.

======

Fernando………..2 8 4 0 1 …….. — ponto.

David…………..1 2 9 4 5 …….. — ponto.

SérgioR…………0 8 6 7 3 ………– ponto.

Renata………….2 4 1 3 9 …….. — ponto.

JPedro………….8 1 8 2 4 …….. — ponto.

Urias…………..4 0 5 7 8 …….. — ponto.

Manoel………….1 7 4 3 2 …….. — ponto.

JRoberto………..3 6 8 9 6 …….. — ponto.

FranciscoJP……..0 2 0 6 2……… — ponto.

MarcoA………….4 8 2 6 6 …….. — ponto.

Luísa…………..2 4 7 9 1 …….. — ponto.

==== “Se gostou de participar, se quiser, convide seus amigos”

( atenção: …’para participar aqui nos PALPITES, não é necessário adquirir o Bilhete, apenas aconselhamos , se possível, a adquirí-lo, pois, numa dessas, a Sorte surpreende premiando!!!...”)

===ACOMPANHE SEUS PONTOS e CRÉDITOS NA PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO!!!

–Tendo dúvidas envie mensagem por E-mail.

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Palpitar, Jogar sem Gastar e, por quê, não?, Ganhar!!!

att.

J.Raimundo.

“Midassorte é resultado e Resultado é Midassorte”

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5707 – – 10º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 13/10 – QUINTA— até 18:00 – 15/10 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 5 4 6 5 5 — Pontuação do site: …. ponto

======

Fernando………..1 7 5 7 9………… — ponto.

David…………..8 9 6 2 2………… — ponto.

JCerqueira………2 5 6 6 5………… — ponto.

FranciscoJP……..1 8 9 0 3………… — ponto.

SérgioR…………3 1 6 4 7……….. — ponto.

MarcoA………….4 8 2 6 6 ………. — ponto.

MMadalena……….4 4 6 4 8……….. — ponto.

Wagner………….0 3 4 0 0……….. — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5708 – – 11º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 15/10 – Sábado— até 18:00 – 19/10 – QUARTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 0 0 8 3 9 — Pontuação do site: …. ponto

======

David………….3 9 5 5 7………… — ponto.

Renata…………4 8 1 3 9………… — ponto.

FranciscoJP…….8 2 2 0 0………… — ponto.

Fernando……….2 7 4 2 6 ……….. — ponto.

JPedro…………8 1 8 2 4………… — ponto.

SérgioR………..2 2 9 5 7………… — ponto.

JCerqueira……..1 5 2 5 5………… — ponto.

Urias………….4 7 5 8 4………… — ponto.

MarcoA…………4 8 2 6 0………… — ponto.

JRoberto……….9 7 3 3 9 ……….. — ponto.

Manoel…………6 2 4 1 9 ……….. — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5709 – – 12º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 19/10 – QUARTA— até 18:00 – 22/10 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 6 5 6 8 4 – — Pontuação do site: …. ponto

====== ESSA É A EXTRAÇÃO ESPECIAL DO MÊS — MILIONÁRIA FEDERAL….. Vale 10 bnMidas no rateio dos vencedores do Palpite.

Renata………1 8 1 3 2…………… — ponto.

SérgioR……..6 1 8 3 7…………… — ponto.

Fernando…….2 7 4 0 5…………… — ponto.

David……….0 7 3 2 2…………… — ponto.

Wagner………0 8 4 3 7…………… — ponto.

FranciscoJP….3 8 7 4 3…………… — ponto.

JCerqueira…..2 4 5 5 6…………… — ponto.

JPedro………8 1 8 2 4…………… — ponto.

MarcoA………4 8 2 6 6…………… — ponto.

ACezar………0 2 5 5 1…………… — ponto.

MMadalena……4 3 2 0 8…………… — ponto.

JRoberto…….6 1 6 3 6…………… — ponto.

Urias……….4 7 6 0 5…………… — ponto.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5710 – – 13º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 22/10 – SÁBADO— até 18:00 – 26/10 – QUARTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 1 5 7 7 2 – — Pontuação do site: …. ponto

Fernando…………2 9 5 2 7.

David……………3 1 9 6 6.

FranciscoJP………7 6 5 2 3.

JPedro…………..8 1 8 2 4.

JCerqueira……….1 4 6 5 6.

SérgioR………….3 1 3 8 2.

Urias……………4 7 5 2 8.

Wagner…………..0 3 3 7 4.

Renata…………..9 8 2 2 1.

ACezar…………..0 5 6 2 9.

MarcoA…………..4 8 2 6 6.

JRoberto…………4 9 5 2 7.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5711 – – 14º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 26/10 – QUARTA— até 18:00 – 29/10 – SÁBADO

Palpites Loteria Federal ••••••••••• 1 2 0 3 0 – — Pontuação do site: …. ponto

FranciscoJP………..7 4 5 2 9.

JCerqueira…………5 6 6 5 5.

David……………..5 7 3 0 0.

Fernando…………..3 5 8 3 7.

SérgioR………….. 6 5 5 6 1.

MarcoA…………….4 8 2 6 6.

JRoberto…………..0 7 6 2 7.

Wagner…………….3 0 7 0 3.

LISTA OFICIAL DE PALPITES —

REFERENTE À EXTRAÇÃO 5712 – – 15º – EXTRAÇÃO DA “Etapa MS-VIRADA”

Válidos a partir de 18:01h de 29/10 – SÁBADO— até 18:00 – 03/11 – QUINTA

Palpites Loteria Federal ••••••••••• – – – – – – — Pontuação do site: …. ponto

David……………..4 8 2 0 9.

Fernando…………..2 7 5 6 8.

SérgioR……………4 0 9 2 4.

FECHAMENTO ETAPA ANTERIOR

=====••• PERÍODO : 01/09 a 02/09-24:00h ==> Aberto para DIRIMIR DÚVIDAS DE APROPRIAÇÃO, PODENDO HAVER RETIFICAÇÃO DE PONTOS/POSIÇÃO NESSE PERÍODO.

CONTAGEM DEFINITIVA ==> CONFORME A CLASSIFICAÇÃO, SE ENCONTRA NA PLANILHA OS LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS.

POSIÇÃO ATUALIZADA E DEFINITIVA NO RANKING , atualizado Palpites – Etapa “LF-Independência” – PALPITE Loteria Federal: Extração 5693 – 18º- ÚLTIMA EXTRAÇÃO DA “Etapa LF-Independência” – –

Ranking dos Melhores Palpiteiros Estudiosos…. VENCEDORES

01º–Fernando == 27 pontos

02º–FranciscoJP == 22 pontos

03º–Josimar == 14 pontos

04º–David == 12 pontos

05º–SérgioR == 11 pontos

06º–JCerqueira == 07 pontos

07º–MarcoA == ( -04 ) pontos

08º–JPedro == ( -12 ) pontos

09º–MMadalena == ( -24 ) pontos

10º–Renata == ( -25 ) pontos

11º–MANeves == ( -27 ) pontos

12º–ACezar == ( -28) pontos

13º–Wagner == ( -33 ) pontos

14º–Urias == ( -41 ) pontos

15º–JRoberto == ( -44 ) pontos

16º–Manoel == ( -54 ) pontos

17º–Nádia == ( -56 ) pontos

18º–Luísa == ( -71 ) pontos

18º–Rafael == ( -71 ) pontos

Controller: J.Raimundo.

obs: A entrada no Ranking será sempre a partir da Menor Pontuação existente ,limitado ao valor absoluto do 1ºLugar.

obs: regulamento: premiação “Teste a Teste”-> Vencendo o Palpite do Site, recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio – ( valor da Fração da Loteria Federal ), rateio em função do Nº de vencedores+o Site, em sua Conta na Planilha de Controle do Grupo..

Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”LOTERIA FEDERAL

Critério de classificação:

– Ausência………………………………..( -04 ) na pontuação do ranking.

– conseguir 0 ponto e se o Site pontuar………( -01 ) na pontuação do ranking.

– conseguir o Grupo no 1º Prêmio:………….. 02 na pontuação do ranking.

– conseguir o Grupo no 2º/5º Prêmio:……….. 01 na pontuação do ranking.

– conseguir a Unidade no 1º Prêmio:………….01 na pontuação do ranking.

– conseguir a Dezena no 1º Prêmio:…………. 03 na pontuação do ranking.

– conseguir uma das 03 aproximações ( anteriores/posteriores) de Dezena no 1º Prêmio…02 pontos na pontuação do ranking

– conseguir a Dezena no 2º/5º Prêmio:………. 02 na pontuação do ranking.

– conseguir a Centena no 1º Prêmio:………… 04 na pontuação do ranking.

– conseguir a Centena no 2º/5º Prêmio:……… 03 na pontuação do ranking.

– conseguir a Milhar no 1º Prêmio:…………. 30 na pontuação do ranking.

– conseguir a Milhar no 2º/5º Prêmio:………. 15 na pontuação do ranking.

– vencer o Palpite do site, em pontos:……… 02 na pontuação do ranking.

…se você adquiriu uma fração do Bilhete na Lotérica e conseguiu uma boa pontuação : Parabéns!!! Você é bom mesmo!!!. Se possui o Bilhete premiado, deve levá-lo à Loterica para receber.

Exemplo das pontuações:

GRUPO – Estão descritos na Página específica da Loteria Federal aqui no Site.

UNIDADE – é o último dígito do Número do Bilhete.

DEZENA – São os dois últimos dígitos do Número do Bilhete.

CENTENA – São os três últimos dígitos do Número do Bilhete.

MILHAR – São os quatro últimos dígitos do Número do Bilhete.

“Palpites Interativos Midassorte” – LOTERIA FEDERAL – Palpite

– regras e controles

Como participar;– Resumo de nossas Regras:

– Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com, dizendo que você deseja participar de nosso Grupo.

– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer o Cadastro.

– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato individual oficial será através do E-mail; Não há contatos com Grupos.

Atenção: O Site não divulga Links e nem informações das Pessoas. As Pessoas podem se conhecerem, formarem Grupos, porém o tratamento com o site é INDIVIDUAL.

– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.

– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º, salvo quando existir o pedido de retificação dentro do período.)

– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.

– O SITE NÃO REGISTRA OS PALPITES ( salvo ocasiões em que faz Cortesia e /ou utiliza recursos de bnMidas).

– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.

– A Pessoa deve acompanhar seu Palpite postado na Lista Oficial do Sorteio do Teste.

– Devem ser enviados na forma correta.

– Bonificações por acertos ( específico para cada Loteria) estarão na PLANILHA DE CONTROLE DO GRUPO e, para recebê-los, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.

– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.

Estamos formando ( desde 2016 ) um Grupo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!

=—-=—-Recebimento de Palpite é fechado, conforme estabelecido; somente se faz retificação se houver erro do Administrador.

Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.

Controle: J.Raimundo

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Participar/Palpite, Jogar sem Gastar e, se estiver em dia de Sorte, Ganhar!!!

LOTERIA FEDERAL Palpites – Etapa “MS-VIRADA”:

ESSA ETAPA SERÁ FECHADA EM DEZEMBRO – Semana anterior ao Sorteio Especial da MEGA SENA da VIRADA ).

BONIFICAÇÃO FINAL DA ETAPA:

——-

1º ao 3º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 180 “bnMidas”!

4º ao 10º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 100 “bnMidas”!

11º ao 20º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 50 “bnMidas”!

21º ao 30º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 30 “bnMidas”!

31º ao 40º Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 15 “bnMidas”!

41º ao nº Lugar ===> Todas as Pessoas que estiverem nessa faixa participarão , com o Site, em JOGOS MIDASSORTE e/ou receberá bonificação em créditos .==> O Valor a ser rateado: 10 “bnMidas”!

Informações Relevantes sobre a resultado da LOTERIA FEDERAL e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A LOTERIA FEDERAL é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

Nesse Projeto de Palpites, o Site, MidasSorte , não registra os Palpites. ( Esse registro pode ser feito, eventualmente, em Cortesia e/ou através de recursos de bnMidas ).

Palpites das Pessoas aqui no Site tornam-se Domínio Público ao serem postados.