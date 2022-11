Panorama Coisa de Cinema 2022: confira destaques do evento

Foto: Divulgação

Sabe aquele evento que você espera o ano todo e quando vai chegando perto você fica num frenesi louco? Pois bem, eu sou assim com festivais de cinema e, mais especificamente, com o Panorama Coisa de Cinema, que começa no dia 3 de novembro e está na sua 18ª edição. Não lembro o ano que comecei a frequentar, mas sei que quanto mais eu ia, mais eu queria estar lá.

É uma sensação muito boa ver os filmes, os temas e formatos narrativos que estão sendo criados aqui na Bahia especialmente, onde podemos vê-los na Mostra Competitiva Baiana, minha mostra favorita.

Encontrar nas sessões, nos corredores do cinema e nas festinhas de lá todos aqueles que amam, respiram e pensam cinema como a gente, é bom demais. Além de tudo isso que vos falo, tem um plus pra mim, neste ano: eu vou ter um documentário meu sendo exibido na telona do cinema Glauber Rocha durante esse festival que eu admiro tanto. Pois é.

O Rumpilezz: Entre Atabaques e All Stars não é um documentário qualquer: é uma homenagem, entre minhas vivências e aprendizados, ao nosso saudoso maestro e amigo querido, Letieres Leite e sua Orkestra Rumpilezz. Poder saudá-lo, juntamente com sua obra, durante a sessão de homenagem a Letieres Leite e a Flávio do Oliveiras, no dia 7 de novembro, às 17h10 com entrada gratuita, é de deixar o coração palpitando de tanta alegria e honra. Muita honra e respeito mesmo, a ele, que partiu há 1 ano (completado no dia 27 de outubro de 2022) e a este espaço que é o Panorama e o Cinema Glauber Rocha.

Assim, além do curta-documentário, que eu estou ansiosa para ver também na telona (sim, é bem diferente ver e ouvir numa daquelas salas maravilhosas de lá), tem diversos filmes que também estou na expectativa para pegar meu assento e ficar no escurinho assistindo, aqui em Salvador, pois o festival também acontece em Cachoeira. Veja a lista deles abaixo com a data e horários e, se animar, vamos nessa também.

Quinta-feira – 03/11

20h00 – Sessão de Abertura I

Paloma, de Marcelo Gomes.

PE, 104′, Cor, 2021

Sexta-feira – 04/11

13h00 – Panorama de Animação

Boa noite Sr. Urso (Good Night Mr. Ted), de Nicolás Sole Allignani.

Argentina/Espanha, 11′, P&B, 2021

Apague Quando Sair, de Lucas Miranda Gonçalves e Allan Reis.

Brasil, 4′, Cor, 2021

Cosmose (em 4 tempos), de Rodrigo Amim.

Brasil, 5′, P&B, 2022

Elena, de Birutė Sodeikaitė.

Lituânia/França/Croácia, 13′, Cor, 2021

Refeição No Prato (Meal on the Plate), de Chenglin Xie.

EUA/China, 7′, Cor, 2021

Sierra, de Sander Joon.

Estônia, 16′, Cor, 2022

Sweet Nothing, de Joana Fischer e Marie-Christine Kenov.

Suíça, 4′, Cor, 2021

Persona (Gakjil), de Sujin Moon.

Coreia do Sul, 7′, Cor, 2022

Chovia (Llóvía), de Ignacio Lillini.

Argentina, 8′, Cor, 2021

15h15 – Panorama Brasil IV

A Última Praga de Mojica, de Cédric Fanti, Eugenio Puppo, Matheus Sundfeld e Pedro Junqueira.

SP, 18′, Cor, 2021

A Praga, de José Mojica Marins.

SP, 52′, Cor, 2021

17h10 – Panorama Brasil VI

Medusa, de Anita Rocha da Silveira.

RJ, 129′, Cor, 2021

20h20 – Competitiva Baiana I

Central de Memórias, de Rayssa Coelho e Filipe Gama.

BA, 13’, Cor, 2021

Ícone,de Edson Bastos e Henrique Filho.

BA, 20’, Cor, 2021

Contragolpe, de Victor Uchôa.

BA, 17’, Cor, 2022

Preciso Falar Sobre ELA, de Lilih Curi.

BA/MG, 22’, Cor, 2022

Garotos Ingleses, de Marcus Curvelo.

BA, 15’, Cor, 2022

Entre o Ninho e as Andorinhas, de Daniel Leite Almeida.

BA, 25’, Cor, 2021

Claudio, de Calebe Lopes.

BA, 11’, Cor, 2022

Sábado – 05/11

15h20 – Sessão de Lançamento da Série Cainã

CINE METHA – GLAUBER ROCHA SALA 2

Cainã, o Curta, de José Araripe Jr.

BA’, 25′, Cor, 2022

16h45 – Homenagem Geraldo Sarno I

Viramundo, de Geraldo Sarno.

Brasil, 37′, P&B, 1965

Sertânia, de Geraldo Sarno.

Brasil, 97′, P&B, 2018

20h00 – Competitiva Baiana II

Ocupação Carlos Marighella: Sem Luta Não Há Vitória, de Marcela Magalhães e Matheus Rocha.

BA, 9′, Cor, 2022

Quando a Pátria Bate Forte, de Jamille Fortunato.

BA, 21′, Cor, 2022

Alan, de Diego Lisboa e Daniel Lisboa.

BA, 93′, Cor, 2022

Domingo – 06/11

14h45 – Panorama Brasil VII

CINE METHA – GLAUBER ROCHA SALA 1

Môa, Raiz Afromãe, de Gustavo Mcnair.

SP, 102′, Cor, 2022

17h10 – Panorama Brasil VIII

Miúcha, a Voz da Bossa Nova, de Liliane Mutti e Daniel Zarvos.

Brasil/França, 98′, Cor, 2022

19h50 – Competitiva Baiana III

Pelas Ondas Lambem-se as Margens, de Hyndra.

BA, 8′, Cor, 2022

Mesa Posta, de Thaís Bandeira.

BA, 8′, Cor, 2021

Oceano, de Bruno Masi.

BA, 65′, Cor, 2022

20h25 – Competitiva Nacional VI

Não Vim no Mundo para ser Pedra, de Fabio Rodrigues Filho.

BA, 26′, Cor, 2022

Nossos Espíritos Seguem Chegando, de Ariel Ortega, Bruno Huyer.

RS, 15′, Cor, 2021

Maputo Nakuzandza, de Ariadine Zampaulo.

SP, 60′, Cor, 2021

Segunda-feira – 07/11

17h10 – Homenagem Letieres Leite e Flávio Oliveiras

RUMPILEZZ – Entre Atabaques e All Stars, de Vanessa Aragão.

BA, 29′, Cor, 2022

Carrego nas Mãos o meu Saber, de Marcelo Pinheiro.

BA, 14′, Cor, 2021

Terça-feira – 08/11

13h45 – Competitiva Baiana IV

Elisa, de Leticia Reis.

BA, 6′, Cor, 2022

Alice dos Anjos, de Daniel Leite Almeida.

BA, 76′, Cor, 2021

15h30 – Homenagem Geraldo Sarno III

Iaô, de Geraldo Sarno.

Brasil, 70′, Cor, 1976

17h20 – Competitiva Baiana VI

Heroica Dreams, de Marvin Pereira.

BA, 7′, Cor, 2021

Eu, negra, de Juh Almeida.

BA, 11′, Cor, 2022

Tá Fazendo Sabão, de Ianca Oliveira.

BA, 6′, Cor, 2022

Raízes Mapas, de Helen Salomão.

BA, 3′, P&B, 2021

Amaro, de Otávio Conceição.

BA, 7′, Cor, 2022

Procura-se Bixas Pretas, de Vinicius Eliziario.

BA, 25′, P&B, 2022

Jaqueline, de Júlia Balista.

BA, 5′, Cor, 2022

19h40 – Competitiva Nacional VIII

Andrômeda, de Lucas Gesser.

DF, 14′, Cor, 2022

Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli.

RJ, 20′, Cor, 2022

Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre.

SP, 86′, Cor, 2022

Quarta-feira – 09/11

13h30 – Competitiva Baiana V

Ytwã, de Kian Shaikhzadeh.

BA, 10′, Cor, 2022

Muxima, de Juca Badaró.

BA, 10′, Cor, 2022

Saberes Quilombolas, de Plínio Gomes e Bruno Saphira.

BA, 90′, Cor, 2021

15h35 – Panorama Brasil VI

Quando Falta o Ar, de Ana Petta e Helena Petta.

SP, 81′, Cor, 2021

17h05 – Sessão Especial – Panorama Convida Ceci Alves

CINE METHA – GLAUBER ROCHA SALA 2

Da Alegria, do Mar e de Outras Coisas, de Ceci Alves.

BA, 13′, Cor, 2012

Won’t You Come Out to Play?, de Julia Katharine.

SP, 16′, Cor, 2020

18h00 – Sessão de Encerramento

A Mãe, de Cristiano Burlan.

SP, 90′, Cor, 2021

20h40 – Cerimônia de Premiação

Entrada livre/gratuita

