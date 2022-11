‘Pantera Negra 2’ cumpre papel de homenagear legado de T’challa

Foto: Divulgação/Marvel

Estreia nesta quinta-feira (10) o filme que encerra a fase 4 da Marvel e homenageia o legado de Chadwick Boseman, “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

Protagonizado por Letitia Wright, Angela Bassett e Tenoch Huerta, o longa antes mesmo do início das gravações teve a grande missão de honrar o que foi conquistado no primeiro filme. Isso porque o protagonista, Chadwick Boseman, morreu em agosto de 2020, vítima de um câncer de cólon.

Logo nos primeiros minutos, antes mesmo da introdução da Marvel, é possível sentir o tom que “Wakanda Para Sempre” tomará nas próximas horas de tela.

Com um funeral íntimo e focado na perda de Shuri (Letitia Wright), o filme parte de um lugar obscuro e sem perspectiva de avanço para o que pode se tornar o futuro da franquia de heróis nas telonas.

A duração de 2h40m, que poderia ser reduzida facilmente em pelo menos 20 minutos, consegue trabalhar a dor do luto em diversos âmbitos dos habitantes de Wakanda.

A representatividade cultural é retratada desde os primeiros segundos de tela até a cena pós-créditos (sim, apenas uma), que traz uma emblemática surpresa para os fãs de T’challa.

A partir daqui, leia por sua conta e risco

Entrando na área dos spoilers, o filme segue por caminhos que podem ser questionados, como as motivações de Namor (Tenoch Huerta) que se torna inimigo de Wakanda quando deveria ser inimigo dos Estados Unidos.

Uma morte emblemática também pesa na produção que exalta a personagem de Angela Bassett, a Ramonda, ao mesmo tempo que expõe as fragilidades de uma mãe enlutada.

Após voltas em torno da origem do vilão, nem tão vilão assim, “Pantera Negra” transforma mais um luto em força ao criar uma nova protetora do reino, a própria irmã de T’challa.

A escolha era bastante óbvia e já estava nas divulgações e produtos de marketing do longa e até funciona. Letitia pesa a atuação nas cenas de drama e convence o público de que a personagem realmente passa por uma processo de crescimento junto às decições tomadas ao longo do filme.

Outro grande destaque é Lupita Nyong’o, a Nakia. Ela possui menos tempo de tela na continuação, mas a personagem se torna tão importante quanto no primeiro filme, além de entregar um show à parte nas cenas de drama, passando pelas lutas (até embaixo d’água).

Emoção em dobro

O longa termina com uma cena emblemática da personagem Shuri (Letitia Wright) fazendo um rito de passagem, na praia, pela morte do irmão T’Challa (Chadwick Boseman), bem como da mãe, a rainha Ramonda (Angela Bassett).

A cena termina e sobem alguns créditos ao som da música original de Rihanna feita especialmente para a trilha sonora do filme.

Logo dpeois, Nakia (Lupita Nyong’o) aparece com uma criança e explica para Shuri que aquele é o filho dela com T’challa, além de revelar que ele preparou os dois para a própria morte.

A criança revela que é filho de T’challa, possui o mesmo nome do pai e é o príncipe de Wakanda, dando a entender que pode integrar o futuro do universo de Pantera Negra como o guerreiro protetor do local.

Apesar dos deslizes de roteiro, “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” cumpre o papel de honrar o legado de Chadwick Boseman, além de exaltar a representatividade e a presença das personagens femininas no reino.

