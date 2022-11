‘Pantera Negra’ é atração da próxima matinê do Glauber Rocha

Foto: Divulgação/Marvel

A matinê do Cine Metha Glauber Rocha, no centro de Salvador, exibierá “Pantera Negra: Wakanda Forever”, de Ryan Coogler, a sequência da saga iniciada por Chadwick Boseman interpretando T’Challa. O filme será exibido no domingo (27) nas quatro salas do complexo, às 10h30, sendo duas sessões dubladas e duas legendadas, com ingressos por R$ 4. Anteriromente, o cinema havia exibido nos mesmos moldes “A mulher rei”.

No novo filme, a morte de T’Challa é o ponto de partida. Com a nação de Wakanda fragilizada, há uma grande pressão inernacional para que o país divida suas reservas do material Vibranium, que permitiu grandes avanços tecnológicos no país.

Personagens dos filmes e séries anteriores da Marvel demonstram o luto pelo rei enquanto passam por seus próprios desafios. A mãe de T’Challa, Ramonda (Angela Bassett), assume o papel de rainha de Wakanda, com Shuri (Letitia Wright) como nova Pantera Negra. Também estão de volta Okoye (Danai Gurira) e M’Baku (Winston Duke), além de um papel de maior destaque para Nakia (Lupita Nyong’o).

Inaugurado em 2008, o Cine Metha – Glauber Rocha mantém viva a história da área em frente à Praça Castro Alves, que sedia salas de cinema desde 1919. O cinema conta com o patrocínio e apoio institucional do grupo empresarial baiano Metha S/A.

Serviço

O que: Matinê com o filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” – versões dublada e legendada

Quando: domingo (27), 10h30

Onde: Cine Metha – Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves)

Preço: R$ 4 (vendas apenas na bilheteria)

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.