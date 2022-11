Panvel tem NOVOS empregos pelo país

A Panvel está há mais de 50 anos no setor de saúde do país. Essa companhia iniciou sua jornada colocando no centro o que realmente importa: as pessoas. Através do varejo, a companhia faz a diferença na vida de milhares de consumidores diariamente.

Panvel abre novos empregos no Brasil

A Panvel nasceu com o objetivo de cuidar das pessoas. Há mais de 50 anos no mercado, essa companhia coloca no centro o que realmente importa: seus clientes.

Através do varejo, a companhia distribui com qualidade todos os seus produtos e serviços. Para tratar os clientes com saúde e bem-estar, a equipe é fundamental.

Com o auxílio da equipe, a rede constrói resultados para manter a sociedade e meio ambientes equilibrados. Quer fazer parte da equipe? Veja os cargos:

Ajudante de Limpeza – RS, PR e SC;

Assistente de Atendimento – Rio Grande do Sul;

Assistente de Atendimento – Santa Catarina;

Assistente de Atendimento (Exclusiva PCD) – Santa Catarina;

Assistente de Estoque – RS;

Assistente Farmacêutico – RS;

Fiscal de Loja – Paraná;

Fiscal de Loja – Rio Grande do Sul;

Subgerente de Filial – Rio Grande do Sul.

Veja também: Grupo BAUMINAS abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Panvel nasceu com o objetivo de melhorar a saúde e bem-estar dos brasileiros. Há mais de 50 anos no mercado, a companhia entrega ótimos resultados para o segmento de atuação.

Com uma equipe responsável, a rede trabalha para manter a sociedade e o meio ambiente equilibrados. Quer fazer parte da lista de funcionários? Acesse o site 123empregos e veja mais informações.

Acompanhe diariamente todas as informações sobre oportunidades de emprego divulgadas por grandes empresas brasileiras!