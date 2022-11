Para atender demanda, Hospital Espanhol volta a operar com 160 leitos para Covid-19

Foto: Pablo Vasconcelos/TV Bahia

O Hospital Espanhol, referência no tratamento da Covid-19 na Bahia, voltou operar com 160 leitos para atender a demanda. Ao todo são 80 de UTI e 80 de enfermaria que estão disponíveis desde 19h desta quarta-feira (23).

Com a retomada dos leitos, o hopiral volta a funcionar com a mesma estrutura do primeiro semestre deste ano. De acordo com a assessoria da unidade, localizada em Salvador, desde segunda-feira (21), 80 novos leitos foram abertos para atender a alta demanda de pessoas infectadas.

Além disso, antes da abertura dos novos leitos, o hospital já disponibilizava 40 de UTI e 40 de enfermagem, chegando a alcançar 97% de taxa de ocupação.

O Hospital Espanhol é exclusivo para o atendimento de Covid-19 enão possui emergência aberta. Aas amdissões dos pacientes são feitas via Regulação, e chegam de ambulância direto de outra unidade de saúde da capital baiana, da Região Metropolitana de Salvador do interior do estado.

Confira abaixo a taxa de ocupação no início da noite desta quarta-feira:

Ocupação Geral: 68,8%

UTI: 69%

Enfermaria: 68,6%

Além disso, maioria dos internados são idosos ou pacientes com comorbidades.

60% dos internados têm acima de 60 anos.

90% dos internados têm comorbidades.

