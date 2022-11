Parangolé lança clipe com participação de influenciadoras; assista

Foto: Divulgação

A banda Parangolé lançou na manhã desta sexta-feira (11) o clipe da nova aposta para o verão, a música “Influenciadora”. Tony Salles apresentou a faixa, pela primeira vez, no “Encontro” com Patrícia Poeta.

O audiovisual foi gravado em São Paulo e é protagonizado pelas influenciadoras baianas Sthe Matos, Sheuba, Rafa Moreira e Belle Daltro. A composição da faixa é de Magno Sant’Anna, Escandurras e Thales Medina.

“O resultado do clipe ficou muito massa! Juntei quatro amigas queridas que fazem um trabalho super especial e cheio de representatividade na internet. Tenho certeza que o nosso público vai curtir bastante e meter muita dança com esse sucesso no verão!”, comemorou o líder do Parangolé.

Veja o clipe:

Em entrevista coletiva em setembro deste ano, Tony Salles já havia falado sobre as novidades da banda Parangolé. Além de “Influenciadora”, o artista revelou mais dois clipes que ainda serão lançados.

“A gente agora começa a gravar uma sequência de clipes, nessa sequência vai ter clipe gravado aqui em Salvador, que é a música da gente aposta no Carnaval, em São Paulo e nos Estados Unidos”, disse.

