Parcelamento de PIX surpreende clientes do Nubank; veja como fazer

Recentemente, o Nubank disponibilizou para seus clientes a possibilidade de realizar transferências via PIX utilizando o cartão de crédito e ainda parcelar o valor. Outros bancos digitais já haviam disponibilizado a função, mas agora também já está presente para os usuários do roxinho.

Nubank permite parcelamento do PIX

De acordo com o Nubank, os clientes que contam com limite disponível em seus cartões de crédito podem escolher por utilizá-lo no momento das transferências via PIX. Isso significa que possuindo limite em seu cartão, você não precisa ter, necessariamente, saldo disponível em conta para utilizar o PIX. Além disso, a modalidade está disponível tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas.

Portanto, o Pix parcelado é um ótima opção para quem precisa realizar a transferência, mas não possui saldo suficiente em conta no momento. Com essa função, o cliente ainda pode optar por dividir o valor total em até doze vezes. Entretanto, é importante destacar que essa opção gera incidência de juros sobre o valor total da quantia que foi enviada.

Ainda, é válido ressaltar que não há diferença para quem recebe o PIX, visto que o dinheiro cai normalmente de forma instantânea. Porém, antes de usar esse recurso, é importante se planejar financeiramente, já que o PIX no cartão de crédito possui cobrança de juros e IOF.

Conforme informação anterior, na transação são aplicadas duas taxas: os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Enquanto a taxa de juros é de 3,99% ao mês, o IOF varia entre 0,38% e 3,38%.

Como usar a nova função?

Por fim, utilizar a função é bastante simples, uma vez que o método é praticamente o mesmo que o realizado para enviar PIX com saldo em conta. A seguir, confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá até a área do Pix; Selecione a opção de transferência e informe a chave Pix; Digite o valor para envio; Na tela de pagamento, clique em “Escolher como transferir”; Feito isto, toque na opção do cartão de crédito; Escolha o número de parcelas; Na tela de confirmação, confirme os dados e verifique as taxas que incidem sobre a operação; Clique em “Transferir”; e Para finalizar, digite a senha.

Após realizar essas ações, o valor da sua transferência será adicionado à fatura do seu cartão crédito, sem tirar dinheiro do seu saldo.

Dessa forma, utilizar o PIX com cartão de crédito é bastante simples. Seja como for, agora os usuários do Nubank também contam com o acesso a essa nova função.

Além do Nubank, outros bancos digitais já contavam com essa modalidade, como, por exemplo, o PicPay.