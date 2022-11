Parque Tecnológico apresenta simulação de cidade inteligente

Foto: Divulgação

Em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia (AEPTECBA) apresenta o Living Lab, também conhecido como Espaço Inovar, nesta quarta-feira (30), às 15h, por meio de workshop gratuito. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do link.

O encontro tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de cidades mais inovadoras, inteligentes e sustentáveis, além de se propor a ser um ambiente de soluções tecnológicas para gestores municipais e sociedade civil de todo o Estado.

O wokshop também terá um momento para compartilhar e explicar os principais pontos da minuta da chamada pública de projetos para utilização do Living Lab (Laboratório Vivo).

Espaço Inovar

O Espaço Inovar é fruto de um projeto da UFBA, SECTI e Instituto Fraunhofer, da Alemanha, e está instalado no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela, em Salvador. Inaugurado em 22 de fevereiro de 2022, o espaço é um ambiente controlado que simula uma área urbana e conta com uma infraestrutura de hardware e software capaz de prototipar e simular soluções para Smart Cities (Cidades Inteligentes).

A iniciativa visa apoiar cientistas, pesquisadores e empreendedores interessados em desenvolver e testar projetos tecnológicos voltados para oferta de serviços para cidades, em diferentes níveis de complexidade. São diversos recursos de hardware disponíveis no espaço como drones, câmeras de máxima transmissão de 1,6 km, sensores, entre outros, assim como softwares que coletam dados e visualizam informações por regiões. Além disso, há a possibilidade de apresentar soluções que funcionam na prática por meio do laboratório.

Veja programação do workshop:

15h – Recepção

15h20 – Abertura

15h30 – Apresentação do Living Lab Smart Cities

16h30 – Apresentação dos principais pontos da minuta do edital a ser lançado

17h às 18h – Tour Living Lab Smart Cities

Serviço

Workshop Living Lab Smart Cities

Data e horário: 30/11 (quarta), das 15h às 18h

Endereço: Parque Tecnológico da Bahia, Rua Mundo, 121, Trobogy, Salvador (BA)

Inscrições gratuitas por meio do link.

Contato: leonardo.lima@aeptecba.org.br, (73) 99845-9755

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.