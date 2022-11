Participante do ‘DFCEx’ defende tamanho de dote de Lipe Ribeiro

Foto: Divulgação

O influenciador digital Gabriel Rocha, mais conhecido como Laddy Nada, saiu em defesa do ‘dote’ de Lipe Ribeiro. As dúvidas foram levantadas na web após Marina Gregory anunciar que o tamanho “não era tudo isso”.

No meio de uma festa do “De Férias Com o Ex: Salseiro VIP”, Lipe, Bifão e Marina estavam bebendo e curtindo até que algo, no mínimo inusitado, acontece durante o bate-papo.

“Imagina seu pa* na bunda dela… Mostra seu pa* pra ela, mostra”, disse Bifão para Lipe. “Ela já viu”, soltou o participante do reality show.

“Miúdo, miúdo… Miudinho”, disparou Marina. “Mas agora ele tá triste”, rebateu Bifão. Após isso, a influenciadora se abaixou e beijou as partes íntimas de Lipe. Veja o vídeo:

Marina beija pênis de Lipe pic.twitter.com/Uh7cUWrqbA — Só Mídias (@MidiasSo) November 17, 2022

“Eu vi o Lipe algumas vezes pelado, de fato. Ele saia do banho e eu ficava zoando. Eu achei o tamanho interessante. Não achei pequeno, não. Eu chamo de pu kinder ovo, que a surpresa vem depois. É um pu grande. A Marina não deu sorte. Inventou de dar um selinho na hora que estava morto”, disse ele ao jornalista baiano, Kadu Brandão, no programa ‘AUÊ’ do iG Gente.

