Participante gato do ‘The Voice’ emagreceu 42 kg em 1 ano

Foto: Reprodução / Redes sociais

Juceir Jr, participante do ‘The Voice Brasil 2022’, decidiu focar na saúde e emagreceu 42 kg. Ele entrou para o time de Lulu Santos após se apresentar ns ‘audições às cegas’ cantando a canção “Chove Lá Fora” de Marina Lima

“Acho que estou formando o time gato! Miau”, brincou Lulu Santos após ser escolhido pelo candidato.

https://www.youtube.com/watch?v=nQ02RwNFyBA =

Nas redes sociais ficaram em polvorosa com a presença do carioca no reality show musical. “Ele é galã! Que lindo”, comentou um. “Genteee! Não bastava ser lindo???Canta demais!”, disse outro. “Gatissimo! Ele sabe cantar seduzindo”, escreveu um terceiro. “Já pode entregar o prêmio pra ele”, reagiu mais um.

Em seu perfil no Instagram, Juceir Jr divide um pouco sobre a rotina de treinos e também vídeos mostrando o antigo corpo e também o atual. Veja abaixo:

