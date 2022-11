Passeio na Baía de Todos-os-Santos é suspenso com a chuva

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O famoso passeio de escuna pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos foi suspenso neste sábado (19), por causa da chuva que atinge Salvador e proximidades desde a noite de sexta-feira (18). A informação foi divulgada pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

De acordo com a entidade, apesar do mau tempo, as travessias para a Ilha de Itaparica e Morro de São Paulo não foram afetadas.

Operando com seis embarcações, a Travessia Salvador-Mar Grande registra fluxo tranquilo de embarque. As saídas no Terminal Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, e no Terminal de Vera Cruz, na Ilha, estão ocorrendo de meia em meia hora.

Ainda segundo a Astramab, não há registro de fila para embarque. Neste sábado, o último horário de saída programado para Salvador é 19h30 e de Mar Grande às 18h.

Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são, de segunda-feira a sábado, de Salvador para Mar Grande: R$ 7,70. Domingos e feriados: R$ 9,80. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado: R$ 6,10. Domingos e feriados: R$ 8,20.

Confira os horários da travessia

De Salvador para Mar Grande – 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h e 19:00h e 19:30h.

De Mar Grande para Salvador – 05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h e 18:00h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Registrando procura moderada, a Travessia Salvador – Morro de São Paulo iniciou as operações às 9h, com a saída do primeiro catamarã do Terminal Náutico da Bahia.

Depois, os as viagens seguiram com mais três horários: 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo para Salvador, as saídas são às 9h, 11h30 e 14h.

As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro no Terminal Náutico. Saindo do Terminal Náutico, a passagem custa R$ 149,61. Já no sentido do Morro de São Paulo para Salvador a tarifa é R$ 138,71.

