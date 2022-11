O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é parte do Ministério da Educação, sendo uma plataforma digital que surgiu no ano de 2010. É utilizada por aqueles estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para que consigam uma vaga na instituição pública de ensino superior. Hoje, você vai aprender o passo a passo para usar nota no SISU e conseguir sua oportunidade.

Aqueles que realizam a prova e conseguem tirar notas altas ficam com as melhores colocações e eventualmente são selecionados para estudar nessas instituições.

A inscrição é totalmente gratuita e é feita pela internet. Veja a seguir o tutorial.

Como funciona o SISU?

O Sistema de Seleção Unificada é um programa gratuito do governo para quem fez o Enem, lembrando que só vale a última edição feita, não pode ser usada a nota de exames anteriores como a de 2019 e 2020, por exemplo.

Ele serve para dar oportunidade aos jovens de ter um ensino superior através das faculdades públicas do nosso país.

O SISU é uma plataforma totalmente online com uma duração de 4 dias, no ano de 2023 algumas fontes informaram que o sistema vai abrir no seu primeiro semestre para realizar inscrições nos dias 15 a 18 de fevereiro e na noite do dia 18 de fevereiro a plataforma fecha, e só abre de novo no dia 22 de fevereiro com os resultados.

Já no seu segundo semestre, o site vai abrir para inscrições nos dias 3 a 6 de agosto e o resultado sai no dia 10 de agosto.

Para conseguir uma vaga com o SISU, é necessário que sua nota no Enem tenha sido alta. Isso porque, quanto maior sua nota, maior é a sua colocação. Por isso, é de extrema importância que você estude muito. Assim fique sempre atento às atividades que mais aparecem nesse exame e se dedique verdadeiramente a essa prova, pois é uma boa oportunidade, porém muito concorrida.

Como usar o SISU?

Afinal, você sabe como usar o SISU? Caso ainda não saiba, vamos te ensinar agora passo a passo!

O primeiro passo é entrar no site do programa, cujo endereço é Sisu.mec.gov.br.

Após entrar no site e ter feito o login, você encontrará duas caixas para escolher suas opções de cursos, para escolher o que deseja fazer, você pode por exemplo escolher dois cursos diferentes, como Direito e Psicologia. Também pode escolher dois cursos iguais, mas em universidades diferentes, porém sempre dando prioridade ao primeiro curso escolhido.

A única coisa que precisa ser igual é a modalidade, se você vai entrar pela ampla concorrência ou se vai usar cotas. A ampla concorrência é para quem não tem acesso a cotas, e a cota é para aqueles que possuem baixa renda familiar, que são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, para os que estudaram na rede pública e para PCDs. Sendo assim, caso você se enquadre em alguma dessas cotas citadas a sua modalidade vai ser por cota, mas, caso contrário, será por concorrência.

Notas de corte

A nota de corte é o sistema para definir quem entra na faculdade. Ela é a nota da última pessoa que está passando, por exemplo, existem 12 vagas para direito e a pessoa que está passando com a maior nota está com 800 pontos. Dessa forma, 800 vai ser a nota de corte.

Ela funciona basicamente como um “leilão” de notas, onde o que tiver a maior nota passa na frente daqueles que possuem a nota inferior a sua. Mas afinal, como usar a nota no SISU?

Como usar a nota do Enem no SISU?

Para usar a sua nota do Enem no SISU é muito simples, será apenas necessário que você entre no site Acesso Único/SISU e selecione a opção de inscrição.

Claro que, como já dito, essa opção só estará disponível em fevereiro de 2023 nas datas que já foram citadas aqui.

Após esse processo, o próximo passo é fazer login com os dados da conta Gov.br. Em seguida, você vai confirmar algumas informações e dar início a sua inscrição. Após finalizar a sua inscrição, será possível que você continue conferindo o portal, analisando as notas de corte e se desejar, pode até mesmo mudar suas opções de curso.

Por fim, agora você já sabe como usar a nota no SISU! Acesse o site, faça seu login, lembre de todo o passo a passo que ensinamos por aqui e, assim, conquiste de vez sua vaga na faculdade!

Aproveite as oportunidades disponíveis para ter um bom futuro acadêmico! Temos certeza que será de grande aprendizado e mudará a sua vida para sempre!

Boa sorte e não perca tempo!