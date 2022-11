PAT disponibiliza vagas de EMPREGO em Bebedouro – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhado (PAT) de Bebedouro disponibiliza abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Caseiro aposentado Churrasqueiro Consultor de vendas Costureira em geral Vendedor de comércio varejista Vendedor de serviços Vendedor externo Vendedor interno Recepcionista atendente Recepcionista atendente Recepcionista de crediário Repositor de mercadorias Administrador de fazenda Agente de pesquisa Ajudante de eletricista Ajudante de padeiro Marceneiro de móveis Mecânico de automóveis Mecânico de automóveis e caminhões Mecânico de manutenção de máquina agrícola Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de gramas, roçadeiras, motosserras e similares. Educador físico Eletricista Eletricista de instalações Empregada doméstica Encarregado de produção Manobrista Marceneiro Mecânico de manutenção de máquinas industrial Motorista carreteiro Ajudante de serralheiro Almoxarife Analista de suporte técnico (junior) Assistente de vendas Atendente de balcão Atendente de mesa Auxiliar administrativo Oficial de serviços gerais Operador de caixa Padeiro confeiteiro Pedreiro Pintor Pizzaiolo Funileiro de automóveis Garçom Gerente de lanchonete Motorista de caminhão Motorista entregador Nutricionista Polidor de automóveis Cozinheira geral Farmacêutico Faxineira Fiscal de caixa Promotor de vendas Promotor de vendas Químico Técnico em mecânica na fabricação de ferramentas Técnico instalador Técnico em segurança do trabalho Tratorista agrícola Auxiliar contábil Auxiliar de armazenamento Auxiliar de cozinha Auxiliar de linha de produção Auxiliar de manutenção predial Auxiliar técnico de balanças Balconista Banhista de animais Borracheiro Carpinteiro Caseiro Servente de obras Soldador Técnico de suporte de TI Técnico em nutrição

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade PAT, situada na Avenida Hércules Pereira Hortal, nº 1.367, no Sambódromo, ao lado do Banco do Povo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3342-3422.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui