Paula Fernandes surpreende ao fazer desabafo: ‘Eu sofri muito’

Paula Fernandes foi convidada do programa “Faustão Na Band”, na terça-feira (22) e surpreendeu o público ao fazer um desabafo sobre a carreira.

Sempre reservada sobre a vida pessoal e bastidores, a cantora resolveu abrir o jogo sobre tudo o que enfrentou ao ser questionada sobre a quantidade de mulheres na música sertaneja.

“Entre 2009 e 2010 eu senti que as coisas iriam mudar, pois muitas mulheres acabaram se encorajando, vendo que tinham outras mulheres despontando como compositora e como cantora. Naquela época, eu comecei a ver vídeos de pessoas cantando algumas canções sertanejas”, iniciou.

“Eu sofri muito preconceito, ou melhor, a gente sofre até hoje. Faustão, ainda existem muitas barreiras para as mulheres, mas a gente não pode desistir não! Por isso, eu levanto mesmo essa bandeira do feminejo e acho que a gente tem que se unir”, continuou.

Paula Fernandes foi aplaudida pela plateia do programa e seguiu com o desabafo revelando que não irá se calar mais sobre o assunto.

“Eu tenho aproveitado bastante as minhas participações em programas de TV para falar sobre isso, pois as grades e programações de feiras de rodeios parecem estrangular as mulheres, não dando prioridade. São muitos homens, nada contra eles, nós só queremos direitos iguais, uma igualdade mesmo”, explicou.

“Não podemos esquecer que existem mulheres maravilhosas no mercado. Alô, contratantes! Eu acho que, independentemente do trabalho, são mulheres que estão trabalhando dignamente, fazendo cada uma do seu jeito, dando a sua cara, e, por isso, eu vou continuar levantando essa bandeira mesmo”, disse Paula Fernandes, por fim.

