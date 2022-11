Paula Pimenta comenta sobre adaptação de Fazendo Meu Filme

Foto: Divulgação

Paula Pimenta, autora das sagas “Minha Vida Fora de Série” e “Fazendo Meu Filme”, estará em Salvador no dia 12 de novembro para a Bienal do Livro Bahia, no Centro de Convenções, junto a Bela Fernandes, atriz que interpreta a personagem principal, Fani, na adaptação de “Fazendo Meu Filme”.

Em entrevista ao iBahia, a autora confessou estar super animada com o filme. Paula, que já viu o longa, comentou que a história ficou bem fiel ao livro.

“Eu ajudei a escrever o roteiro e fui às filmagens quase todos os dias. Tive muita participação mesmo. Então assim, tem um pouquinho meu ali, sabe? Agora a ansiedade é para todo mundo poder ver e vibrar junto”, revelou.

Segundo ela, a participação do autor nesse processo é importante para que o filme tenha a cara do livro, porque ‘ninguém conhece mais o livro do que o próprio autor’. “Eu chamava o diretor e falava: ‘Olha a Natália (uma das personagens do livro) não tá nessa cena. Eles achavam que não tinha problema, mas eu explicava: ‘Tem problema porque se ela não estiver nessa cena, ela não vai poder estar em tal lugar”, contou Paula.

A literata também afirmou que o diretor, Pedro Antônio, ‘vestiu a camisa’ do filme ser fiel ao livro e que muitas vezes ele recorria à obra para achar soluções para se precisasse mudar algo na cena.

Sobre sua partipação na Bienal, Paula contou que vai dividir com o público detalhes das suas duas décadas de carreira, que, para ela, passaram rapidamente.

“Vamos falar sobre como eu comecei a minha carreira e a Bela tá participando comigo vai ser muito legal pra gente poder falar mais sobre o filme. A gente vai comentar sobre as filmagens, sobre o que as pessoas podem esperar. Todo mundo quer que lance logo, mas não depende da gente, depende da distribuidora”, disse.

Novidades para 2023

Paula está com a agenda cheia para esse ano, mas já está empenhada em projetar 2023. Ainda durante o bate papo, a autora disse estar escrevendo o quinto livro da saga “Minha Vida Fora de Série”.

“Eu tinha anunciado que ia ser para esse ano, mas o ano já está quase acabando (risos). Então esse ano não vai dar, mas a gente tá trabalhando com a hipótese do primeiro semestre do ano que vem”, revelou.

Ainda, ela contou que vem por aí também, a adaptação de “Um Ano Inesquecível”, livro de contos com a Bruna Vieira, Thalita Rebouças e Babi Dewet. Segundo a autora, os quatro filmes já estão finalizados e vão ser distribuídos pela Prime Video. “Já estou ansiosa, acho que 2023 vai prometer um monte de coisa para ‘Fazendo Meu Filme’ e ‘Minha Vida Fora de Série’”, finalizou.

