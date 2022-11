Paulinho da Viola completa 80 anos neste sábado (12)

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Paulinho da Viola completa, neste sábado (12), 80 anos de vida. Com muitos sucessos ao longo da carreira – como ‘Coração Leviano’ – o artista está entre os cantores mais escutados do Brasil. De acordo com informações divulgadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), ele teve 234 obras musicais e 565 gravações analisadas pela entidade musical.

Além disso, ‘Foi um rio que passou em minha vida’ é a canção mais gravada até agora e também a mais tocada nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública no Brasil. A segunda colocação desses dois rankings musicais ficou com ‘Coração Leviano’, citada acima.

O samba, o choro e o carnaval estão presentes na vida e no trabalho musical de Paulinho da Viola e em homenagem ao artista carioca, trouxemos a lista de músicas de autoria de Paulinho da Viola mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina). Confira:

1 – Foi um rio que passou em minha vida – Paulinho da Viola

2 – Coração leviano – Paulinho da Viola

3 – Argumento – Paulinho da Viola

4 – Dança da solidão – Paulinho da Viola

5 – Pecado capital – Paulinho da Viola

6 – Timoneiro – Hermínio Bello de Carvalho / Paulinho da Viola

7 – Onde a dor não tem razão – Elton Medeiros / Paulinho da Viola

8 – Na linha do mar – Paulinho da Viola

9 – Eu canto samba – Paulinho da Viola

10 – Sinal fechado – Paulinho da Viola

11 – Para ver as meninas – Paulinho da Viola

12 – Moema morenou – Elton Medeiros / Paulinho da Viola

13 – Guardei minha viola – Paulinho da Viola

14 – A maldição do samba (incidental: zamba bem/ sample: argumento) – Marku / Ze Gonzales / D2 / Paulinho da Viola

15 – Roendo as unhas – Paulinho da Viola

16 – Sei lá Mangueira – Hermínio Bello de Carvalho / Paulinho da Viola

17 – Choro negro – Fernando Costa / Paulinho da Viola

Tudo se transformou – Paulinho da Viola

18 – Rosa de ouro – Hermínio Bello de Carvalho / Elton Medeiros / Paulinho da Viola

19 – Para um amor no Recife – Paulinho da Viola

20 – Coisas do mundo minha nega – Paulinho da Viola

*Com informações do ECAD e da revista Quem

