Paulo André revela que ficou com Jade Picon depois do BBB

Foto: Divulgação / GShow

Paulo André participou do “Lady Night”, programa de Tata Werneck, e ficou sem graça ao ser questionado sobre Jade Picon. O ex-BBB esteve no programa do Multishow ao lado dos amigos e também ex-participantes do reality Pedro Scooby e Douglas Silva.

“A gente conversou e vimos que estávamos em momentos diferentes. Seria muito difícil e a gente optou por ficar só na amizade. E isso iria acontecer consequentemente, então é isso que importa…”

PA ainda contou que ele e Jade chegaram a ficar após o BBB 22. A apresentadora brincou: “Então há esperança”.

O atleta e a influenciadora formaram um dos casais da edição de 2022 do reality show. Apesar de estarem em lados opostos no jogo, os dois conseguiram manter um relacionamento estável na casa.

