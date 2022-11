Pedro Paulo Rangel segue sem previsão de alta: ‘Saí da CTI’

Foto: Reprodução / TV Globo/ Redes sociais

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, segue sem previsão de alta. O interprete de Calixto em ‘O Cravo e a Rosa’ publicou uma foto nesta segunda-feira (14) direto de um leito de um hospital.

O artista está internado em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro. Ele tem tratado de uma doença pulmonar obstutiva crônica (DPOC). A doença foi diagnosticada no ator há mais de 20 anos.

“Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta”, o ator na legenda de foto.

Em uma entrevista recente ao jornal EXTRA, o ator falou mais sobre a doença crônica: “Parei de fumar em 1988, no século passado. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia… E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance. Mas eu consigo levar a vida muito bem, desde que esteja medicado. Faço fisioterapia, atividades físicas com um personal… Se tem algo de que eu me arrependa profundamente é de ter começado a fumar. Se vejo um fumante, digo: ‘Não faça isso, espelhe-se no meu caso’”.

