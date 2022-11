Pedro Sampaio fala sobre relação com Pabllo Vittar após beijos

Foto: Reprodução/ Instagram

A parceria entre Pedro Sampaio e Pabllo Vittar em ‘Sal’ fez com que os fãs dos artistas questionassem a possibilidade de haver algo além da música entre os dois. A resposta veio da boca do próprio DJ, que confirmou viver uma relação com a artista.

Em entrevista ao G1, o dono do hit ‘Sentadão’, falou sobre o envolvimento com Pabllo e disse não rotular o que eles vivem. O DJ ainda desmentiu a possibilidade da história entre eles ser apenas para vender a música. “Não é marketing. A gente vive uma relação muito aberta, muito ampla, mas não é nada ‘vou namorar’, ‘vou noivar’”, contou.

Para o músico, rótulos é algo ultrapassado. Pedro fala que se sente livre para ficar com homens e mulheres. “Acho isso tão atrasado. Você é você, faz o que você quiser, quando quiser, com quem quiser”.

Relacionamento na mídia

Desde que surgiram na mídia, Pabllo Vittar e Pedro Sampaio nunca tiveram um relacionamento público explorado.

Romances da artista já foram especulados, como por exemplo quando lançou o clipe de ‘Seu Crime’. O modelo que partiicpa da produção, Antonio Kaio, foi apontado como um possível affair.

Em entrevistas, na época em 2017, Pabllo chegou a falar sobre um namorado e contou que havia sido traída. “Foi o meu primeiro namorado da vida e ficamos, tipo, dois anos juntos. Ele me traiu e eu fui fazer o quê? Beber com a minha amiga”.

Já Pedro Sampaio teve como affair público a influenciadora GKay, Anitta e Luísa Sonza. Nenhuma das artistas se tornou namorada do DJ.

