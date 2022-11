Pedro Scooby confessa que já dormiu enquanto fazia sexo

Foto: Reprodução / TV Globo

Pedro Scooby, de 34 anos, revelou que já dormiu enquanto fazia sexo. A confissão foi feita no programa “Lady Night”, do Multishow, que foi ao ar na noite de sexta-feira (25).

Ao lado de Douglas Silva e Paulo André, amigos do “Big Brother Brasil 22”, o surfista brincava de “Eu Nunca” quando a apresentadora questionou se algum deles já havia dormido na hora do sexo.

“Eu já. Chupand*. Eu lembro da mina ainda”, contou o surfista. Douglas perguntou se ele estava “doidão” ao dormir no meio do sexo e o ex-brother respondeu que estava “doidaraço”. “É a última coisa que eu lembro. Eu perguntei, e ela respondeu: ‘Você apagou’. Eu virei para lado e dormi”, lembrou ele.

Scooby revelou, no entanto, que no dia seguinte “recompensou” a mulher. “”Mas a gente recompensa no amanhecer”, brincou. Então, Tatá respondeu: “Que isso, vamos acordar. Gostei!”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.