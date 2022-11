Pelourinho tem programação especial para jogos da Copa e se prepara para o verão

Foto: Divulgação

O Pelourinho está em clima de Copa do Mundo e já se prepara também para o verão de Salvador. O Centro Histórico da cidade está com programação especial para o período.

Nesta sexta-feira (25) acontece no Largo Tereza Batista, a Plenária do Google Cloud, que acontece o dia inteiro, a partir das 9h. O evento tem por objetivo conectar a comunidade local de desenvolvedores com lideranças e engenheiros do Google Cloud, a empresa, em parceria com a Vale do Dendê. As inscrições gratuitas estão disponíveis aqui.

Ainda na sexta, no Largo Pedro Archanjo, a banda Sonora Amaralina realiza show com entrada gratuita, a partir das 20h. Já o grupo Sistema Paggotrap, juntamente com o cantor Gibi, realizam às 21h, no Largo Quincas Berro D’Água, o show “Gibi & Sistema Paggotrap convidam”, com vários artistas da cena independente da capital. Entre os convidados confirmados estão Nêssa, Makonnen Tafari e Não Pode Ser Nada. Ingressos R$ 30, à venda no Sympla.

O Largo Tereza Batista será palco da Solidariedade Fest no sábado (26), a partir das 14h. É o Ano XIV da festa em apoio às crianças com câncer, que reúne várias atrações que unem música, solidariedade e diversão. A camisa do evento poderá ser adquirida através da doação de 02 latas de leite em pó.

A noite de sábado continua agitada com o Balaio Cultural, evento promovido pelo Instituto A Mulherada e comandado pela banda do mesmo, que ainda conta as participações de Claudya Costa, Tati Campelo e Cida Martinez. A festa no Largo Quincas Berro D’Água começa às 19h e tem entrada franca. Enquanto isso no Largo Pedro Archanjo, a partir das 20h, tem show da banda Vitrolab, que recebe convidados.

Domingo (27), o projeto Samba Reggae Vivo apresenta Bira Afrosambah e Rasta Groove, a mistura de ritmos que é a cara da Bahia. O evento começa às 16h no Largo Quincas Berro D’Água, e tem entrada gratuita. Às 17h, no Largo Pedro Archanjo, tem show gratuito do cantor Pablo Moraes, que convida Priscila Magalhães, No Largo Tereza Batista, a partir das 17h30, a cantora Sarajane comanda o Bailinho Axé pra Você, que ainda conta com shows de Emerson Queirós e DJ Ferrari, e as participações de Lui e Pugah. O evento tem entrada gratuita, mas quem puder contribuir pode levar 02 kg de alimentos não perecíveis que serão arrecadados para doação.

Segunda-feira (28), dia em que a Seleção Brasileira enfrenta a Suiça na Copa, os largos do Pelourinho prometem animar a transmissão. No Tereza Batista, tem Jefinho Lovelight e Banda Me Siga, a festa começa 12h30 e segue até a noite. No Largo Quincas Berro D’Água, também começando às 12h30, quem anima a festa do futebol são as bandas RJ2 Samba e Filomena Bagaceira. Já no Largo Pedro Archanjo a atração musical começa às 15h, e é a banda M do Samba e convidados. Todos os eventos abertos ao público.

Terça-feira (29), às 19h, tem o evento Samgode no Pelô, comandado pelo grupo Samba e Suor no Largo Pedro Archanjo, com entrada franca. Já no Largo Tereza Batista, às 19h, Beto Jamaica comanda mais uma edição do Movimento do Beto, com participações de Flávio Venturini, Tonho Matéria, Pierre Onassis, Robson Morais e Tatau. Ingressos a R$ 20 e R$ 10.

Serviço

Plenária do Google Cloud

Quando: 25 de novembro de 2022, 9h

Onde: Largo Tereza Batista

Entrada: para inscritos aqui

Sonora Amaralina

Quando: 25 de novembro de 2022, 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Entrada: gratuita

GIBI e Sistema Pagotrap

Quando: 25 de novembro de 2022, 21h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Entrada: R$ 30

Solidariedade Fest Ano XIV

Quando: 26 de novembro, 14h

Onde: Largo Tereza Batista

Entrada: 02 latas de leite em pó

Balaio Cultural – Vozes da Diáspora Brasileira

Quando: 26 de novembro, 19h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Entrada: gratuita

Vitrolab

Quando: 26 de novembro de 2022, 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Entrada: gratuita

Samba Reggae Vivo – Rasta Groove e Bira Afrosambah

Quando: 27 de novembro de 2022, 16h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Entrada: gratuita

Pablo Moraes

Quando: 27 de novembro de 2022, 17h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Entrada: gratuita

Sarajane – Baile Axé Para Você

Quando: 27 de novembro de 2022, 17h30

Onde: Largo Tereza Batista

Entrada: gratuita (se puder, leve 2 kg de alimento não perecível para doação)

Pelourinho na Copa – Jogo Brasil x Suiça

Jeffinho Lovelight e Banda Me Siga

Quando: 28 de novembro de 2022, jogo às 13h, shows a partir das 12h30

Onde: Largo Tereza Batista

Entrada: gratuita

Pelourinho na Copa – Jogo Brasil x Suiça

RJ2 Samba e Filomena Bagaceira

Quando: 28 de novembro de 2022, jogo às 13h, shows a partir das 12h30

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Entrada: gratuita

Pelourinho na Copa – Jogo Brasil x Suiça

Samba do Hexa! – M do Samba e Convidados

Quando: 28 de novembro de 2022, jogo às 13h, shows a partir das 15h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Entrada: gratuita

Samgode no Pelô – Grupo Samba e Suor

Quando: 29 de novembro de 2022, 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Entrada: gratuita

Movimento do Beto – Beto Jamaica e convidados

Quando: 29 de novembro de 2022, 19h

Onde: Largo Tereza Batista

Entrada: R$ 20 e R$ 10

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.