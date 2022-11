Pelourinho têm shows em homenagem à Consciência Negra

Foto: Divulgação

As praças culturais que ficam localizadas no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, terão uma série de shows com artistas pretos em homenagem à Semana da Consciência Negra, neste sábado (19) e no domingo (20), dia em que se celebra a data.

A programação começa neste fim de semana se estende até a quinta-feira (24), com shows de maracatu, samba, pagode, reggae dentre outros estilos musicais historicamente negros, que prometem embalar o público.

No primeiro dia de festa, no Largo Tereza Batista, às 16h, o Bloco de Samba Alvorada promove evento para lançar o seu tema do Carnaval 2023, que será AfroFuturismo. A entrada custa entre R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). No Largo Quincas Berro D’Água tem Pinotte e Banda Afrosambah, às 20h, com acesso gratuito.

Também neste sábado, o maracatu vai invadir o Largo Pedro Archanjo, às 20h, com um encontro potente na Noite Cultural. O evento reúne o grupo soteropolitano Maracatu Ventos de Ouro e o pernambucano Nação do Maracatu Porto Rico. Este show tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. Os ingressos serão vendidos a R$ 30 e R$ 15.

No domingo, a programação continua com show de Dão Black em comemoração ao Dia da Consciência Negra. A abertura será às 15h com a banda Som Soteropolitano Ambulante, e Dão sobe ao palco às 17h. A entrada é franca.

No mesmo dia, no Largo Tereza Batista tem show de Narcizinho no Pelô, às 15h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). E no Largo Quincas Berro D’água acontece o evento 3º Round – LAB Griot Seletiva Estadual, um laboratório criativo de experimentos culturais e artísticos de Hip-Hop para jovens negros, a partir das 15h, com entrada gratuita.

Depois, a programação recomeça na quarta-feira (23), com o Festival do Samba – Bloco Alerta Geral Ano III, evento que vai escolher o samba que melhor traduza qualidade em tema, poesia e harmonia para o Carnaval 2023. O evento acontece no Largo Tereza Batista, às 18h, e a entrada é gratuita.

E na quinta-feira, o Encontro Bankoma Mauanda, uma feira étnico cultural com desfile de moda étnica, encerra a programação da Semana da Consciência Negra do Pelourinho, com show da Banda Afro Bankoma. O evento acontece no Largo Pedro Archanjo, às 19h, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

SERVIÇO

Semana da Consciência Negra no Pelourinho

Maracatu Ventos de Ouro – ‘Noites Culturais’

Atração: Maracatu Porto Rico (PE)

Quando: 19/11 (sábado) – 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Bloco de Samba Alvorada – Diversidade Cultural do Samba

‘Lançamento do Tema do Carnaval 2023’ – AfroFuturismo

Quando: 19/11 (sábado) – 16h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: R$ 40 (inteira) eR$ 20 (meia)

Pinotte Banda Afrosambah

Quando: 19/11 (sábado) – 20h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Ingresso: Gratuito

DÃO Black

Abertura: Som Soteropolitano Ambulante

Quando: 20/11 (domingo) – 15h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: Gratuito

Narcizinho no Pelô

Quando: 20/11 (domingo) – 15h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

3º Round – LAB Griot Seletiva Estadual ‘Laboratório criativo de experimentos culturais e artísticos de Hip-Hop para jovens negros’

Quando: 20/11 (domingo) – 15h

Onde: Largo Quincas Berro D’água

Ingresso: Gratuito

Festival do Samba – Bloco Alerta Geral Ano III

“Evento para escolher o samba, que traduza qualidade em tema, poesia e harmonia no carnaval do Bloco em 2023”

Quando: 23/11 (quarta-feira) – 18h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: Gratuito

‘Encontro Bankoma Mauanda’ Feira Étnico Cultural Desfile de moda étnica

Atração: Banda Afro Bankoma

Quando: 24/11 (quinta-feira) – 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

