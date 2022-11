Pênis de Tiago encolhe e sertanejo terá de fazer outra cirurgia

Foto: Reprodução / Redes sociais

O cantor sertanejo, Tiago Piquilo terá de passar por uma nova cirurgia de aumento peniano. De acordo com informações Gabriel Perline o pênis do ex-peão de ‘A Fazenda’ encolheu.

O médico urologista Bruno Salomão, marido da peoa Deborah Albuquerque, deu detalhes do procedimento estético íntimo e pontuou que não foi ele quem realizou a cirurgia de Tiago.

“A primeira vez que eu vi, foi com o Dr. Rey, ele me chamou para mostrar essa técnica que ele faz. Ele tem a especialidade de usar a gordura para aumentar qualquer parte do corpo, ele tira de um lado e põe do outro”, disse ele no podcast Não É Nada Pessoal.

“E como você faz? Você faz uma lipo normal e dá uma filtrada nessa gordura, fica só uma gordura compacta, que eles chamam lá de célula tronco da gordura, mas é uma gordura compactada mesmo. Filtra pra ficar mais massuda e a gordura mais rala vai embora. Aí a gordura mais massuda, você injeta em volta do pênis, entre o músculo e a pele”.

Em um outro podcast, Tiago Piquilo contou sobre os motivos de realizar o procedimento de faloplastia. Ele retirou gordura da barriga e injetou no órgão sexual. “Eu fui entender isso e falei: ‘Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma engordadinha na criança’. Eu dei uma engordadinha, foi a única coisa que eu fiz. Tirei gordura da barriga e injetei”. Sobre o tamanho ele destacou: “Não é do jeito que você quer, aumentar o tamanho que você deseja”.

