PENTE FINO do INSS: Quais benefícios serão os alvos da verificação?

Ao todo, cerca de 150 mil segurados estão em processo de reabilitação profissional. Deste montante, 45 mil pessoas estão com a Data de Comprovação da Incapacidade (DCI) desatualizada, e serão convocadas para reavaliação do benefício.

Contudo, é importante ressaltar que nenhum benefício é cancelado de maneira imediata, uma vez que antes de qualquer corte a autarquia envia uma notificação ao segurado, informando-o que o benefício passará por um processo de revisão.

Esses avisos costumam chegar por meio de cartas, SMS, ou pelos canais do Meu INSS. Em razão disso, é extremamente importante manter todos os dados, como endereço, e-mail e telefone, devidamente atualizados.

O que fazer se eu for convocado?

De acordo com a portaria nº 2.965, a operação deve durar até abril do próximo ano. Sendo assim, até lá, quem for convocado e ainda não possuir condições de retornar ao trabalho, deverá realizar à perícia médica para comprovação dos requisitos necessários para a manutenção do benefício.

Na hipótese de não comparecimento ao exame, o segurado terá o seu pagamento cortado, seguido de cancelamento total do benefício caso a situação permaneça. Cabe salientar que para a perícia será necessário a apresentação de documentos médicos que comprovem a incapacidade, como atestados, laudos, exames etc.