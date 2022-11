Perdeu CNH, RG ou CPF? Saiba pode ter os documentos no seu celular

Muitas cidadãos perdem documentos pessoais com facilidade, como CPF, RG, CNH. Em alguns casos, por uma distração ou acidente, algum documento pode ser perdido, gerando uma grande dor de cabeça. Entretanto, essa situação pode ser resolvida de forma bem prática, pelo seu celular.

Para não precisar se preocupar em perder documentos pessoais, é possível recorrer às versões digitais deles. Além de trazer mais praticidade, traz mais segurança aos usuários. Portanto, confira a seguir quais documentos podem ser acessados pelo celular.

Documentos que podem ser baixados no celular

RG

O Registro Geral (RG) pode ser acessado em sua versão digital nos aplicativos disponibilizados por seus respectivos estados. Basta baixa-lo e fazer o cadastro solicitado. Vale ressaltar que para ter acesso ao modelo virtual, é necessário que no documento físico tenha o QR Code.

Carteira de Trabalho Digital (CTPS)

Os trabalhadores também podem emitir sua carteira de trabalho pelo aplicativo CTPS digital. A plataforma está disponível para Android e iOS, e pode conceder informações sobre os registros trabalhistas, número do PIS/PASEP, contrato de trabalho, entre outros.

Título de eleitor

Os cidadãos podem acessar o seu título de eleitor pelo aplicativo e-Título. Para acessá-lo, o usuário deve informar alguns dados pessoais, como número do CPF e o nome da mãe, por exemplo.

CRLV e CNH

Ambas as versões digitais podem ser emitidas pelo mesmo aplicativo, o Carteira Digital de Trânsito. O modelo virtual também pode ser utilizado para comprovar o licenciamento do veículo.

Carteirinha do SUS

A popularmente conhecida ‘Carteirinha do SUS’ pode ser acessada pelo aplicativo Conecte SUS. Nele, consta todas as informações sobre o documento, além de possibilitar o acesso ao histórico de saúde do paciente, resultados de exames, entre outros.

CPF

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pode ser acessado digitalmente pelo aplicativo CPF digital. Pela plataforma é possível visualizar uma cópia do documento e um botão para o canal de atendimento do governo.