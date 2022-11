Perdeu o CPF? Veja como emitir a segunda via sem pagar nada

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é de extrema importância para os brasileiros. É sabido por todos que, quando o documento é perdido, é necessário realizar uma nova emissão e, para isso, o cidadão deve desembolsar um certo valor.

No entanto, apesar do transtorno ao perder o CPF, em casos de roubo, o cidadão pode emitir a segunda via sem pagar nada. É importante salientar que o mesmo vale para a emissão do RG. Para emitir o cadastro gratuitamente, o cidadão deve fazer um boletim de ocorrência por furto de documento, que pode ser feito rapidamente pela internet.

Como fazer um Boletim de Ocorrência?

É possível fazer um boletim de ocorrência por roubo de documentos de forma 100% online. Basta:

Entrar no site da delegacia do seu estado; e

Selecionar o tipo de Ocorrência. Aqui, é necessário selecionar a ocorrência de Furto ou Perda de documentos. Todavia, é importante ressaltar que caso marque a opção de perda de documento é possível que não receba a gratuidade na segunda via, somente em alguns casos específicos a bonificação é liberada;

Na sequência, preencha os formulários e aguarde chegar uma mensagem no seu e-mail;

Quando a mensagem chegar, clique sobre o link e imprima o seu boletim de ocorrência.

Para finalizar o procedimento, compareça até uma a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou Poupatempo com os seus documentos pessoais e solicite a segunda via do RG ou CPF. Com a apresentação do boletim, a emissão será gratuita.

Perdi meus documentos, posso emitir a 2ª via gratuitamente?

Caso você tenha perdido os seus documentos, a segunda via só será emitida gratuitamente nos seguintes casos:

Mediante declaração de pobreza, através do Número de Inscrição Social;

Ser um homem maior de 65 anos;

Ser uma mulher com mais de 60 anos;

Estar desempregado há, no mínimo, 3 meses.

Se você se enquadra em um desses requisitos, basta separar a sua Certidão de Casamento ou Nascimento e se dirigir até a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou até o Poupatempo para tirar a segunda via do documento.

Primeira via do CPF e RG

A princípio, a emissão da primeira via do CPF e do RG é totalmente gratuita, independente de faixa etária ou sexo. Caso você ainda não tenha se registrado, basta ir até a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou Poupatempo com a sua certidão de Nascimento para obter os demais documentos.

RG digital já pode ser instalado

O Governo Federal anunciou recentemente sobre a liberação da emissão do novo RG. As mudanças foram realizadas no documento com objetivo de proporcionar mais praticidade e segurança para os cidadãos. Algumas das maiores alterações se tratam da junção do número do CPF ao RG e liberação do RG digital.

Entretanto, apesar do RG digital já ter sido disponibilizado desde agosto deste ano, nem todos os estados do país já se adequaram ao novo recurso.

Quais estados já estão emitindo o novo RG?

O novo documento já pode ser emitido e baixado no celular nos seguintes estados:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Distrito Federal;

Goiás;

Pará;

Alagoas;

Paraíba.

Como instalar o novo RG?

A princípio, para instalar o RG Digital, é necessário que a nova versão do documento físico seja emitida. Entretanto, como já mencionado, nem todos os estados já habilitaram a nova versão.

Para utilizar o RG Digital, o cidadão deve fazer o baixar o aplicativo do documento, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Lembrando que, ao baixar o app, o cidadão deve inserir na busca a sigla do seu estado.

Confira por onde baixar o aplicativo:

São Paulo: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Rio de Janeiro: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Distrito Federal: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Goiás: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Pará: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Paraíba: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Alagoas: Baixe no seu celular Android ou iOS.