‘Perdi capacidade de me lembrar da vida sem você’, desabafa viúva de Erasmo Carlos

Fernanda Passos, viúva do cantor Erasmo Carlos, usou o perfil nas redes sociais para desabafar após a morte do artista.

Por meio do perfil no Instagram, a pedagoga homenageou Erasmo em uma postagem, publicada no final da manhã desta terça-feira (22).

Erasmo Carlos e Fernanda estavam juntos desde 2018 e se casaram oficialmente em 2019. O cantor chegou a escrever a canção “Amor é isso”, em homenagem para a amada.

“Não posso dizer que todos os momentos foram, são ou serão fáceis. Promessa é uma coisa ilusória, embora vivamos prometendo coisas aos 4 ventos, o que importa mesmo é a presença, a permanência, a insistência … e disso você entende bem. Você é lar, você acolhe, você enxerga, você crê”, iniciou Fernanda.

“Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você, talvez ela nem tenha existido… e talvez tenha sido tão simples esquecer porque a gente se acostuma facilmente com a paz. Não foi de primeira, você brigou muito para mostrar, mas por fim encontrei a paz em você. Gostaria de ser maior, melhor e mais forte, te proteger de tudo, brigar por você e dominar todas as áreas do que um dia você venha a precisar. Talvez aí se iniciem os problemas de muita gente, quando encontramos quem para nós é tudo, começamos a querer retribuir, também queremos ser tudo”, continuou.

“E ah, meu bem … é impossível ser tudo, tentar ser tudo é um mar de frustrações e angústias com ondas de culpa … desse mal eu tento me curar, quero olhar com compaixão para mim e entender que já sou o bastante por você me amar”, escreveu a viúva, por fim.

Última publicação

A última publicação do cantor Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, no Instagram comemora a vitória do artista na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa no Grammy Latino.

O evento aconteceu na última quinta-feira (17) e premiou o álbum “O futuro pertence a… Jovem Guarda”, último trabalho de Erasmo.

“É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas”, publicou o artista na sexta-feira (18). Ele também agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso do álbum e pelo reconhecimento.

