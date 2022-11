Pernambués teve o maior registro de chuva nas últimas 24h

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Os bairros de Pernambués (39,2m), Piatâ (38,4mm) e Saramandaia (35,8mm) tiveram os maiores registros de chuvas em Salvador nas últimas 24h, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da cidade (Codesal).

Além dos três primeiros, outros dois também chamaram atenção pela quantidade de chuva registrada. São eles: Doron (35mm) e Campinas de Brotas (33mm), que aparecem em quarto e quinto lugares.

Até às 17h desta terça-feira, a Codesal recebeu nove chamados. Foram cinco ameaças de desabamento, uma árvore ameaçando cair, duas avaliações de imóveis alagados e uma orientação técnica.

Previsão

Segundo a Defesa Civil, uma massa de ar quente e seca predomina sobre a região de Salvador durante esta semana, mantendo o tempo estável. Contudo, ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico favorecem a ocorrência de chuvas.

A previsão para quarta-feira (16) é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 23°C (mínima) e 29°C (máximo).

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

