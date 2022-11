Perseguição policial na Avenida Garibaldi deixa três mortos

Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma perseguição policial na noite de sexta-feira (25), na Avenida Garibaldi, uma das principais de Salvador, deixou três homens mortos. Por causa da ação, a via foi interditada por algumas horas.

De acordo com dados da Operação Apolo, equipes da unidade e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico faziam patrulhamento na região, quando receberam informações sobre a presença de homens armados, que teriam feito um ataque na localidade conhecida como Vale da Muriçoca e que estariam em um carro.

Com isso, os policiais intensificaram as buscas e identificaram um carro na Avenida Garibaldi. Os ocupantes do veículo teriam desobedecido a voz de prisão e houve um confronto.

Durante a troca de tiro, segundo a PM, o automóvel dos suspeitos foi parar nas proximidades do cruzamento com a Rua Lucaia. Após uma nova tentativa de aproximação dos policiais, houve mais um tiroteio e os três suspeitos ficaram feridos, foram socorridos e levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos.

Os nomes dos três suspeitos não foram divulgados. A Polícia Militar informou que um deles utilizava tornozeleira eletrônica.

