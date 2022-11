Perseguições policiais terminam em acidentes em Salvador

Foto: Reprodução/ TV Bahia

A primeira manhã do mês de novembro tem sido marcada por acidentes na capital baiana. Após o capotamento de um carro na Av. Paralela, dois outros acidentes foram registrados em Salvador.

Um carro roubado foi perseguido pela polícia do bairro de Pernambués ao Largo do Tanque, sentido San Martin. Lá, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de um poste.

Quatro homens estavam dentro do carro que se envolveu no acidente. De acordo com a polícia, os homens, que foram encaminhados para a UPA da San Martin, estavam fazendo arrastão na região de Pernambués. Dentro do carro foram encontrados celulares, bolsas e mochilas e marmitas, que foram roubados em pontos de ônibus.

Foto: Reprodução/ TV Bahia

O outro acidente registrado pela polícia também foi em perseguição policial. O carro colidiu na região do Iguatemi, próximo a Madeireira Brotas. Duas pessoas estavam no carro que bateu na fachada de um estabelecimento comercial. De acordo com a TV Bahia, as duas pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para a Central de Flagrantes.

A Transalvador fez a remoção do veículo por volta das 6h30.

