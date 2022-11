Personal trainer é morto a tiros na porta de casa em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um personal trainer foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (14), quando chegava na própria casa localizada na rua Eudaldo Silva Lima, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que a 9ª Companhia Independente chegou a ser acionada juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Mas, Wellington Jesus dos Santos, de 42 anos, já estava sem vida. O corpo da vítima foi periciado e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

