Pesquisa elege as cinco melhores praias do Brasil; saiba quais são

Foto: Secretaria de Turismo de Pernambuco / Setur

Uma pesquisa da agência de turismo Booking.com elegeu as cinco melhores praias do Brasil. O levantamento ouviu 1.206 pessoas e indicou que a praia do Sancho, em Fernando de Noronha, é a melhor do país.

A líder do ranking nacional também já foi eleita cinco vezes a melhor do mundo, em eleição do site internacional de viagens Trip Advisor.

O levantamento divulgou a lista das cinco praias preferidas no Brasil. Quatro dessas estão no Nordeste:

Praia do Sancho, Fernando de Noronha (PE);

Praia de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara (CE);

Praia de Muro Alto, Ipojuca (PE);

Praia do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo (RJ);

Praia de Antunes, Maragogi (AL).

A pesquisa também perguntou quais estados litorâneos são mais buscados pelos turistas. Novamente, o Nodeste dominou o raking. A Bahia, apesar de não ter nenhuma praia no top5, aparece em terceiro na lista.

Ceará; Alagoas; Bahia; Maranhão; Pernambuco.

