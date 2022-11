Pesquise os melhores preços para economizar na Black Friday

Hoje trouxemos algumas dicas para que você precise dos melhores preços para economizar na Black Friday.

Todos os anos, em meados de novembro, as lojas fazem promoções e oferecem condições de pagamento facilitada aos clientes, e esse dia ficou popularmente conhecido como Black Friday.

Para quem gosta de economizar, essa pode ser a chance de adquirir produtos com descontos significativos. Contudo, é importante que você faça pesquisas mais aprofundadas, para economizar de verdade.

Pensando nisso, separamos mais informações a respeito desse assunto, para ajudar você, que quer economizar de verdade nessa sexta-feira!

O que é a Black Friday?

Essa é uma tradição americana, que chegou ao Brasil há poucos anos, mas que tem feito sucesso entre os consumidores brasileiros.

Nos Estados Unidos, um dia depois do feriado de Ação de Graças, que acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro, inicia-se a temporada de compras para o Natal que se aproxima.

E por isso, as lojas varejistas aproveitam essa data, para oferecer maiores descontos e promoções, no intuito de atrair mais clientes e aumentar as vendas nessa época.

Expectativa para a Black Friday

Já na próxima sexta-feira, dia 25 de novembro, os brasileiros poderão aproveitar os preços mais baixos nas lojas varejistas aqui no Brasil.

E como estamos em ano de Copa do Mundo, que aliás, começa na próxima semana, a expectativa é que as Smart TVs, com telas grandes e alta definição, se tornem objeto de disputa entre os consumidores nessa Black Friday.

As TVs sempre foram objeto de desejo do público, e por isso, muitas lojas já investiram no produto em edições anteriores dessa grande data.

Contudo, com a transmissão da Copa, é possível que essa procura aumente ainda mais, e os varejistas estão na expectativa de vender muito bem.

Quais os produtos mais vendidos na Black Friday

Como já vimos anteriormente, a Black Friday deste ano deve acontecer no dia 25 de novembro, ou seja, na última sexta-feira do mês, assim como ocorre nos Estados Unidos.

Mas, apesar de haver uma grande procura pelos mais diversos itens, alguns produtos se destacam dos demais no quesito vendas nesse evento.

O número 1 da lista entre os brasileiros são os smartphones, seguidos, é claro, pelas Smart TVs e os eletroportáteis.

Contudo, os eletrodomésticos também são destaque de vendas na Black Friday, como os microondas, fritadeiras elétricas e as máquinas de café expresso.

As opções são muitas, bem como as lojas que participam do evento e oferecem descontos significativos. Por isso, é muito importante que o consumidor pesquise os melhores preços para economizar na Black Friday.

Como economizar na Black Friday

A oferta por produtos de todas as categorias é muito grande nessa época do ano, e por isso, é importante se valer de algumas ferramentas de pesquisa para garantir o melhor desconto.

Veja a seguir algumas dicas para não perder tempo e nem dinheiro na busca por aquele tão sonhado produto nessa época ótima para compras!

Utilize comparadores de preço

Alguns sites e portais podem te ajudar bastante na hora de comparar as melhores ofertas nessa Black Friday.

O site Buscapé e o Google Shopping, por exemplo, fazem buscas em segundos, e te mostram as melhores opções.

Para isso, basta digitar o produto que está procurando e deixar que o site faça o trabalho, te mostrando uma lista com todas as melhores opções disponíveis.

Aproveite as promoções do cartão de crédito

Diversas bandeiras de cartão de crédito promovem ofertas exclusivas para os usuários de seus cartões.

Essas promoções geralmente ocorrem alguns dias antes da Black Friday, e são por tempo limitado, por isso é preciso ficar atento.

São oportunidades como descontos, frete grátis e cupons exclusivos. Também existe a opção, em alguns casos, do cliente trocar os pontos por produtos ou descontos maiores.

Compre pela internet

Outra dica para economizar na Black Friday, é comprar online. Seja no aplicativo de lojas ou em sites de vendas em geral. Nesses casos, geralmente são disponibilizados diversos cupons de desconto durante o evento, o que diminui ainda mais os preços.

Fique atento também às ofertas de frete grátis, pois isso pode impactar bastante no valor final dos produtos.

Por fim, fica a questão: você gostou das dicas para economizar na Black Friday? Então comece já a pesquisar preços e promoções, e economize muito no evento esse ano!

Esse é um excelente momento para aproveitar os valores promocionais e antecipar presentes que podem ser guardados para entregar em datas futuras sem comprometer a renda!

Esperamos que o post de hoje possa ser útil para quem quer economizar mas comprar um mimo!