Petrobras anuncia redução de 5,3% no preço do gás

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio do seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, afirma a estatal. Histórico de preço Vale lembrar que esta redução é a quarta consecutiva neste ano. A última vez que o preço do GLP diminuiu foi no dia 22 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,0265 para R$ 3,7842, equivalente a R$ 49,19 por 13 kg. Antes dessa primeira redução, a trajetória dos preços estava em alta: em março, a máxima do produto foi de 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2%. E em julho do mesmo ano, de 6%. No que se refere ao preço do gás neste mês, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o botijão foi vendido, em média, a R$ 110,42 no país, ainda considerando os R$ 49,19 da Petrobras.

O Vale-Gás é pago a cada dois meses às famílias beneficiárias. Assim, como em novembro os repasses não serão realizados, o próximo pagamento está previsto para acontecer em dezembro. Como de costume, o calendário seguirá o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Mediante a PEC das Bondades, o valor do benefício foi ampliado para 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Desse modo, a expetativa é que o benefício seja de R$ 110, aproximadamente. Contudo, em janeiro de 2023, o valor voltará a representar 50% do gás de cozinha.

Abaixo, confira qual será o calendário de repasses do Auxílio Gás para o mês de dezembro:

Fonte: Notícias Concursos