Petrobras reduz o preço do gás de cozinha (confira!)

A Petrobras anunciou na última quarta-feira (16/11), a redução do preço do gás de cozinha (GLP) negociado nas distribuidoras do país. A média de preço do produto ficará em R$3,5842 o quilo, um recuo de cerca de 5,3% a partir desta quinta-feira (17/11). Desse modo, o preço do botijão de 13 quilos passará a valer R$46,59.

De acordo com a estatal, a redução do gás de cozinha compreende o desenvolvimento dos valores referenciais negociados, de acordo com o modo como a Petrobras tem trabalhado o preço de seus produtos. Ela busca, através de suas medidas, um equilíbrio de seus preços com o mercado.

Dessa maneira, a Petrobras não inclui no valor dos seus produtos produzidos, a influência das cotações e taxas de câmbio. A redução do preço do gás de cozinha anunciada é a quarta seguida, sendo que a última variação foi feita pela estatal foi no dia 22 de setembro deste ano, com o botijão de 13 quilos custando R$49,19.

Anteriormente, o produto estava em alta ficando mais caro todos os meses. O gás de cozinha negociado pela Petrobras sofreu um reajuste em março de 2022 de cerca de 16,1%. No ano passado, no mês de outubro, o preço do produto teve uma valorização de 7,2%, e em julho de 2021 de 6%.

Média de preços

De acordo com a ANP, na semana passada, o botijão de gás estava sendo vendido em todo o país a uma média de R$110,42. Desse montante, cerca de R$49,19 vieram da Petrobras. Com a redução dos valores nesta quinta-feira, de 5,3%, estima-se que o preço do botijão de gás fique R$2,60 mais barato.

Com a nova redução no valor do gás de cozinha feito pela Petrobras, o preço do quilo do gás GLP é o menor deste ano, estando 7,25% abaixo da cotação do início de 2022 que era de R$3,86 o quilo. Os outros recuos do preço do produto para as distribuidoras foram nos dias 9 de abril e 12 de setembro deste ano.

Além dos custos relacionados aos valores praticados pela Petrobras, há um incremento no valor do produto relacionado ao imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 10,5%. Além disso, também se contabiliza o custo de distribuição e revenda, com 44,7%.

Petrobras e o novo governo

O futuro governo terá a necessidade de rever o teto imposto para a cobrança de ICMS de produtos como combustíveis e a política de preços praticada pela estatal Petrobras. Quem defende esta ação é o senador Wellington Dias, indicado por Lula para fazer as negociações sobre o Orçamento de 2023.

O senador afirmou durante uma entrevista que pretende “consertar” o teto do ICMS, visto que considera uma medida equivocada, que atrapalha a aquisição de recursos que poderiam ser utilizados para financiar programas de extrema importância como o SUS e o Fundeb. Ele afirma que durante a alta da inflação a medida era válida.

Dias ainda disse que considera os lucros referentes à Petrobras abusivos, utilizando uma prática de preços de acordo com o cenário internacional. Para ele é preciso defender o interesse do Brasil, principalmente em relação ao preço interno de combustíveis e do gás de cozinha.

Para o senador, é preciso que o preço do refino no país seja a referência no valor dos combustíveis. No entanto, ele diz que é preciso ter calma, que as mudanças devem acontecer em 2023 e que é preciso encontrar uma saída, através de várias propostas apresentadas para o novo governo que está por vir.

Gás de cozinha

A nova política de preços da Petrobras é esperada para o novo governo do presidente Lula. De fato,a estatal tem buscado há algum tempo meios de precificar seus produtos como combustível e gás de cozinha de olho no mercado interno e sem ter o cenário exterior com medida para a mudança de valores.

O gás de cozinha sofreu algumas reduções em 2022. No entanto, há alguns anos ele vem apresentando um aumento considerável para o bolso dos brasileiros. Como é um produto importante que afeta toda a população, ele tem um peso grande sobre a inflação. Esta vem sendo combatida com afinco nos últimos tempos.