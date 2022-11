A empresa Piracanjuba atua na produção e comercialização de laticínios, como queijos, leites, bebidas lácteas e manteigas. A companhia está presente no mercado de empregos há cerca de 6 décadas e é muito conhecida entre os brasileiros. Atualmente, a Piracanjuba está anunciando novas vagas de trabalho no Brasil. Confira.

Piracanjuba tem novos EMPREGOS pelo Brasil

A empresa deu inícios as suas atividades no ano de 1955 e hoje está presente em todo o Brasil. Desde a sua criação, a Piracanjuba tem como sua missão entregar os melhores e com mais qualidades produtos aos seus clientes. A empresa está à procura de novas pessoas para aumentar cada vez mais o sucesso dos seus resultados.

Estamos falando de uma companhia brasileira que paga um salário que compactua com o mercado de emprego e também oferece vários benefícios aos seus funcionários. As oportunidades, a seguir, são destinadas àqueles que encaram novos desafios como uma nova oportunidade e buscam crescer profissionalmente juntamente do grupo. Confira.

Analista de Governança de TI – Goiânia/Go;

Coordenador de TI – Goiânia;

Auxiliar Administrativo – Itapejara d’Oeste/PR;

Eletricista – Nova Ramada / RS;

Auxiliar de Lavanderia – Goiânia;

Eletrotécnico – Bela Vista de Goiás / GO;

Assistente de Produção – Minas Gerais;

Assistente de Serviços Gerais – Unaí/MG;

Jovem Aprendiz – Rio Grande do Sul;

Pedreiro de Obras – Maravilha/SC;

Operador de Máquinas – Araraquara/SP;

Promotor de Vendas – Campinas/SP;

Supervisor de Produção – Maravilha/SC.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas anunciadas, basta seguir as instruções descritas no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da empresa.

