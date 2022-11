PIS 2022 tem saque liberado HOJE (14/11); veja que dia você pode sacar até R$1.212

Hoje vamos falar sobre até qual dia pode sacar abono de salário, para que você fique bem informado a respeito do tema, e não corra o risco de perder o prazo.

Todos os trabalhadores que, por qualquer que seja o motivo, não realizaram o saque dos valores referentes ao abono de salário, já tem um novo prazo para retirar a quantia.

Com o fim do ano chegando e com a proximidade das festas de Natal e ano novo, as contas costumam se acumular no começo do próximo ano. Com isso, ter acesso a esse dinheiro pode ser bastante proveitoso para muitos brasileiros.

Então, se você faz parte da população que ainda não realizou o saque, não deixe de ler até o final. Saiba mais sobre o prazo para retirar o abono salarial!

Abono salarial, saiba mais

Antes de saber até qual dia pode sacar abono de salário, vamos entender do que o benefício se trata. Segundo as leis trabalhistas brasileiras, todos os trabalhadores que atuam em regime CLT, ou seja, com carteira assinada, têm direito ao abono salarial.

Também conhecido como PIS, para os trabalhadores do setor privado, e PASEP para os trabalhadores do setor público, o abono é destinado às pessoas que cumprem alguns requisitos.

Possuir contratos empregatícios há pelo menos 5 anos é um deles. Ou seja, para receber o abono em 2022, seu primeiro registro deve ter ocorrido em 2018, no mínimo.

Além disso, o trabalhador deve ter atuado por pelo menos 30 dias com registro em carteira, durante o ano base, que é sempre 2 anos anteriores ao ano do pagamento. Em 2022, por exemplo, o ano base utilizado para calcular o valor do abono é 2020.

E por último, para garantir o recebimento do abono salarial, é importante que o trabalhador considere sua faixa de ganhos durante o ano base. Para se enquadrar no calendário de pagamentos, o salário registrado em carteira durante o contrato não pode ultrapassar 2 salários mínimos, que atualmente está em 1212 reais.

Qual o valor do abono salarial?

Para saber quanto receberá de abono salarial a cada ano, é importante que você saiba como ele é calculado.

Para chegar ao valor devido a cada trabalhador, o Governo Federal considera o valor do salário mínimo vigente no ano de pagamento.

Esse valor é dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses em que o trabalhador esteve registrado com carteira assinada durante o ano base.

Como em 2022, o salário chegou a 1212 reais, é necessário dividir esse valor por 12, ou seja, 101 reais.

Dessa forma, se o trabalhador atuou com carteira assinada durante o ano todo, o valor do abono será um salário mínimo.

Já se o trabalhador atuou no regime CLT por somente 6 meses, então o valor do abono será de 606 reais, e assim por diante.

Como sacar o abono de salário?

A cada ano, o Governo Federal divulga um calendário com as datas previstas para cada rodada de pagamentos do abono de salário.

Esse calendário segue o mês de nascimento do beneficiário e você pode consultar através da internet ou pelo telefone 135.

Para quem possui conta na Caixa Econômica Federal, o valor do abono é creditado de forma automática nessa conta. Já para quem não é cliente do banco, existe a poupança digital criada automaticamente, e vinculada ao CPF do trabalhador, onde o dinheiro é creditado.

Você pode movimentar essa poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem, que é gratuito e está disponível para Android e iOS.

Até qual dia pode sacar o abono de salário?

É bastante comum encontrar pessoa que preferiram não sacar os valores correspondentes a abono de salário na data estipulada.

Há ainda aqueles trabalhadores que simplesmente se esqueceram de fazer o saque, e acabaram perdendo o prazo.

Contudo, para esses últimos, a Caixa Econômica Federal ainda disponibiliza a chance de retirar o dinheiro.

Para aqueles que não sacaram o dinheiro referente ao abono deste ano, com ano base 2020, é possível verificar a quantia disponível nas contas correntes ou poupanças da Caixa, ou no aplicativo Caixa Tem, na poupança social digital. O prazo para retirada do dinheiro é até o dia 29 de dezembro deste ano.

Já para os que deixaram de sacar o abono nos anos anteriores, é necessário fazer uma requisição formal de reemissão, junto à Caixa, para liberar o saque. O prazo para esse pedido também é o dia 29 de dezembro deste ano.

Para quem perder este prazo, será necessário aguardar até o próximo calendário, no ano que vem, para realizar o pedido.

Agora que você já sabe até qual dia pode sacar o abono de salário, vá até uma agência da Caixa e retire já esse dinheiro, que é um direito seu!