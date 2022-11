Trabalhadores ainda podem sacar neste ano, até o dia 29 de dezembro, o abono salarial PIS/PASEP ano-base 2016 a 2020. Os recursos estão disponíveis nos bancos que respondem pelos pagamentos dos benefícios, sendo o Banco do Brasil responsável pelo PASEP ( destinado aos servidores públicos) e a Caixa Econômica Federal responsável pelo PIS (voltados aos trabalhadores de empresas privadas). Todavia, os trabalhadores já estão com dúvidas quanto ao repasse do próximo ano.

Tradicionalmente, o abono salarial é pago no ano posterior ao ano em que o serviço foi realizado, isto é, quem trabalhou de carteira assinada, em 2019 (ano-base) , por exemplo, teve o valor referente ao benefício depositado em 2020. No entanto, o calendário está atrasado desde o último ano, quando o abono não foi concedido. Isso porque, o Governo Federal usou os recursos que seriam utilizados para o pagamento do benefício para viabilizar o BEm (Benefício Emergencial).

Em razão disso, a partir de 2023, as expectativas é que novos grupos sejam contemplados com o PIS/PASEP. Desse modo, caso o pagamento ocorra de forma regular, a fim de normalizar o cronograma de repasses do abono salarial, serão atendidos os trabalhadores de direito que atuaram com a carteira assinada tanto em 2021 quanto em 2022. No entanto, diante a troca do governo do país, agora sob responsabilidade de Luís Inácio Lula da Silva (PT), surgem ainda mais dúvidas sobre o funcionamento do PIS/PASEP.

O PIS/PASEP será pago em dobro em 2023?

Ainda não é possível afirmar sobre a possibilidade do pagamento em dobro do PIS/PASEP em 2023, mas é bem difícil que isto aconteça. Além disso, não há, até o momento, nada oficial sobre assunto, visto que no plano de governo de Lula, não constam informações direcionadas ao benefício. Desse modo, resta aguardar a liberação do Orçamento de 2023, para ver se há recursos direcionados aos dois pagamentos.

Lembrando que, de todo modo, o pagamento em dobro é uma possibilidade complicada de ocorrer. Em 2022, também surgiram questionamentos semelhantes sobre a liberação do abono ano-base 2020 e 2021, algo que não aconteceu. Ou seja, ao que tudo indica, o mais provável é que o PIS/PASEP 2021 seja pago no próximo ano, e os valores referentes ao tempo de serviço exercido em 2022 fique só para 2024.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o abono salarial PIS/PASEP, o trabalhador precisa constatar o direito no ano de referência. Isso se dá através das regras de elegibilidade do benefício, sendo elas:

Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido até dois salários mínimos;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Valor do abono salarial

O abono salarial é pago baseado no tempo de serviço no ano-base, limitado ao salário mínimo vigente. A intenção da equipe do presidente eleito é implementar um salário mínimo de R$ 1.320 no ano que vem, o que pode levar ao pagamento mínimo do PIS/PASEP em R$ 110. Confira as proporções a seguir: