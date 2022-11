Pix Caminhoneiro: Prazo para inscrição termina HOJE (28)

Os transportadores autônomos de cargas ainda podem fazer a autodeclaração para receber a última parcela do Pix Caminhoneiro.

A última parcela do “Pix Caminhoneiro” já está com data marcada. O repasse deve acontecer no dia 10 de dezembro e os caminhoneiros autônomos que ainda não fazem parte do programa têm até esta segunda-feira (28) para solicitar o benefício.

Quem pode receber o Pix Caminhoneiro

Abaixo, confira quem tem direito ao benefício:

Transportadores autônomos de cargas com a situação cadastral “Ativo” no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C);

Profissionais com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e CPF válidos;

Quem estiver com situação cadastral “pendente” ou “suspenso” poderá regularizar o registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres e se habilitar para ter direito ao benefício.

Todavia, é importante ressaltar que o pagamento do benefício ocorrerá independentemente de comprovação de compra de óleo diesel. Além disso, o pagamento do benefício deverá ser feito imparcial ao número de veículos que cada trabalhador possuir.

Como solicitar?

Para receber o benefício no valor de até R$ 1 mil, é preciso fazer a autodeclaração do Termo de Registro – TAC. Na sequência, o interessado deve fazer a solicitação, lembrando que a autodeclaração pode ser realizada no site Emprega Brasil ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Calendário de pagamento do Pix Caminhoneiro

Parcelas Data para enviar a autodeclaração Pagamento 1ª e 2ª 22 de julho 9 de agosto 1ª e 2ª* 15 a 29 de agosto 6 de setembro 1ª e 2ª* 29 de agosto a 12 de setembro 24 de setembro 3ª 12 de setembro 24 de setembro 4ª 7 de outubro 18 de outubro 5ª 7 de novembro 19 de novembro 6ª 28 de novembro 10 de dezembro

Como movimentar o benefício pelo Caixa Tem

Cabe salientar que o pagamento do benefício é realizado através do Caixa Tem. Para isso, o caminhoneiro não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, fica tudo à cargo do Governo Federal. Veja o passo a passo de como movimentar o benefício pelo aplicativo a seguir:

Instale o aplicativo “Caixa Tem” no seu celular (Android e iOS); Informe o seu CPF e crie uma senha (se ainda não tiver); Na sequência, informe o número do seu telefone para que o sistema envie um código por SMS para confirmar sua identificação; Ao fornecer o código enviado, abra novamente o aplicativo e digite o seu CPF e senha; Na página inicial, clique na opção “Extrato”; Caso você já tenha recebido o auxílio, aparecerão duas parcelas de R$ 1.000. Elas estão descritas como “BEN TAC 1” e “BEN TAC 2”. Para fazer o saque do Pix Caminhoneiro, vá na opção “Saque sem cartão”; Na página seguinte, selecione “Gerar código para saque”; Em seguida, vá em “Gerar código de saque” e digite a senha do aplicativo; Feito isto, aparecerá o código, que tem validade de uma hora. Neste meio tempo, você terá que se dirigir a um caixa eletrônico, unidade lotérica ou em um correspondente Caixa Aqui; Caso escolha o terminal de autoatendimento, clique no botão “Entra” do teclado; Para finalizar, toque em “Saque Caixa Tem” e informe o código gerado no aplicativo para sacar o benefício.

Também é possível usar o Caixa Tem para fazer a transferência dos valores, inclusive pelo Pix. O procedimento é parecido com qualquer outro nas demais instituições financeiras.