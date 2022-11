Pix da Receita Federal: Veja quem recebe em 2023

Consumidores podem receber anualmente uma quantia em dinheiro da Receita Federal. O pagamento é devolvido de uma só vez e por isso ficou conhecido como Pix. Trata-se de uma modalidade de investimento que aumenta o valor da restituição do Imposto de Renda.

Veja como funciona a seguir!

Investimento em Previdência Privada

Para aumentar o valor da restituição do Imposto de Renda, o cidadão pode investir na Previdência Privada. No entanto, essa modalidade só é considerada vantajosa em alguns casos. Isso porque, depende das condições pessoais e financeiras de cada consumidor.

Na prática, fatores como renda, filhos, estudos, entre outros, são levados em consideração. Desse modo, o investimento deve ser feito em um certo período, e o valor é calculado de acordo com as condições estabelecidas pelo plano escolhido.

Contudo, como todo investimento, antes de fazer a aplicação, é preciso ficar atento às condições e analisar se o serviço realmente pode trazer benefícios.

Tenho direito ao Pix da Receita Federal?

Em outras palavras, o Pix da Receita Federal é o retorno de um investimento. Por esta razão, é preciso investir em previdência privada anteriormente. Lembrando que o nome é apenas um jeito informal de se dirigir ao retorno dos valores.

Como esclarecido, só tem direito a receber os valores no próximo ano as pessoas que realizarem os investimentos. Atualmente, existem plataformas que oferecem planilhas para fazer o cálculo do rendimento que pode ser gerado por meio da aplicação.

Lote residual da restituição do Imposto de Renda

Contribuintes que declararam o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) já podem consultar o lote residual da restituição. A Receita Federal abriu o site para que os brasileiros possam verificar se serão contemplados. O referido lote pagará os valores daqueles que tinham caído na malha fina, mas regularizou as suas pendências.

De acordo com o fisco, essa remessa contemplará 556.685 contribuintes entre os grupos prioritários e não prioritários. Do total para a devolução, cerca de R$ 607 milhões serão repassados aos contribuintes com prioridade legal, sendo que 15.889 deles são idosos acima de 80 anos. Outros 115.654 são pessoas com idades entre 60 e 79 anos.

Seguindo a distribuição, 10.306 contribuintes que terão seus valores restituídos possuem alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave, e 47.774 cidadãos possuem sua maior fonte de renda pelo magistério. No que se refere aos contribuintes não prioritários, 367.062 serão atendidos. De todo modo, vale ressaltar que o crédito só será depositado no dia 30 de novembro.

Para realizar a consulta, o contribuinte que caiu na malha fina, mas já regularizou a sua situação, deve acessar a página da Receita Federal pelo navegador e clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível realizar o procedimento pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iOS.

Todavia, em caso de pendências, o contribuinte poderá retificar a sua declaração e corrigir as informações que podem estar incorretas. Porém, neste caso, será necessário aguardar os próximos lotes da malha fina.